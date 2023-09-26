執法過當？疑聽力不佳與警起口角 7旬婦派出所領信竟遭逮捕上銬

台北市萬華7旬曾姓婦人昨天下午至派出所幫兒子領司法文件，疑因重聽溝通不良，跟值班員警起衝突，一度拍桌大罵，員警認為她在派出所大小聲涉嫌妨害公務，立刻上銬逮捕送辦。曾婦兒子事後趕到派出所大驚「怎麼媽媽領個信會被逮捕」，怒批警方執法過當；對此，警方回應，全案已由督察組調查中。

曾姓婦人（73歲）昨天下午2點多，前往住家附近的萬華分局華江派出所，要幫兒子領司法文件，由於非本人領取，值班台員警要求她出示委託書，或是由本人來領信，過程中婦人疑因重聽，無法順利跟員警溝通。

雙方在派出所爭論約20分鐘，過程中員警不解怎麼老婦人一直聽不懂要委託書，或是本人來領信，怒批「妳可以走了啦」，要求離開，曾婦不滿被刁難，認為年輕員警不會做事，拍桌大罵「我要申訴」，員警一氣之下依妨害公務罪嫌上銬逮捕。

曾婦在派出所被逮捕，事後曾婦兒子獲悉到場大驚「怎麼媽媽領個信會被逮捕」，十分不解，向警方了解原來是涉嫌妨害公務，但仍無法釋懷，認為媽媽雖然有一些過激言語，但這樣子就被上銬，非常很心痛，質疑警方執法過當。

警方昨天晚上6點多，將曾婦從派出所送往偵查隊，偵查隊了解狀況後，向檢察官詢問是否不予解送，檢方考量曾婦患有慢性病，需每日定時服用多種藥物許可。

曾婦事後受訪說，派出所員警態度真的很不好，員警把我手壓的痛死了，說要銬起來送法院，我說有這麼嚴重嗎？都幾歲了被這樣銬起來，心裡當然不平衡，「我又沒有怎麼樣，又不是去偷去搶」；曾婦兒子表示，媽媽一生沒犯過法，只是去派出所領信，就被員警強押在椅子上，怒批「這樣沒有執法過當嗎？」

對此，萬華警方回應，針對派出所同仁執法的態度跟技巧，比較衝動的部分，將深切檢討改進，全案已送督察組調查釐清；今天也跟曾婦家屬溝通，對方暫時沒有提出告訴。