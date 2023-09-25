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她奔銀行領100萬卻不知帳戶遭警示 北市警到場依詐欺共犯送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中正二警方日前逮捕一名淪為詐欺車手的張姓女子。記者翁至成／翻攝
中正二警方日前逮捕一名淪為詐欺車手的張姓女子。記者翁至成／翻攝
張姓女子日前跑去中正區某銀行要提領100萬元，行員發現張女使用的帳戶已遭列為警示帳戶，認為怪異報警。警方趕抵，詢問提領用途，她自稱是幣商公司會計，因公司需求提領，由於帳戶是警示帳戶根本無法領錢，員警依規定告知她到派出所製作筆錄，警詢後依詐欺罪嫌函送法辦。

中正第二分局南昌路派出所警員曾鏞霖、張耿豪、林靖騰6日下午1點多獲報趕抵，銀行行員稱對方要領100萬元但帳戶已經被列為警示帳戶，員警詢問事由，張女（33歲）吞吞吐吐，僅交待自己是幣商公司會計，卻無法解釋為何帳戶被警示通報，懷疑她涉不法。

警方耐心詢問得知，張女因缺錢在網上求職，看到有網路虛擬貨幣公司在招募會計人員，宣稱「不用面試」、「隨處均可上班」、「高報酬」後應徵，事後接獲公司要求提供個人銀行帳戶，張女不疑有他提供，事後依指示至銀行幫公司取款，淪為詐騙集團共犯；由於張女行為已構成詐騙車手要件，警詢後依詐欺罪嫌函送法辦。

中正警第二分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，詐騙集團以在家賺錢、兼職打工等話術，或以合法工作為包裝，騙取求職者名下金融帳戶，最後不但淪為人頭帳戶，甚至成為提款車手，提醒求職民眾避免掉入詐騙陷阱。

張耿豪、曾鏞霖、林靖騰（左至右）日前逮捕一名淪為詐欺車手的張姓女子。記者翁至成／翻攝
張耿豪、曾鏞霖、林靖騰（左至右）日前逮捕一名淪為詐欺車手的張姓女子。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 車手

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