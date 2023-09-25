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騎到沒油！旗山男大熱天推車找油 幸警急中生智暖救援

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

旗山廣興派出所員警抽取除草機油料給拋錨車主。圖／旗山分局提供
旗山廣興派出所員警抽取除草機油料給拋錨車主。圖／旗山分局提供
9月20日高雄一名男子從旗山騎車前往美濃辦事，回程時因油料不足半路拋錨，因附近沒有加油站，只好找當地派出所求援。員警立刻從所內割草機抽取汽油援助，讓該男子順利返家。

家住旗山的馮姓男子騎機車到美濃辦事，返程時發現自己車子油料不足，自認應該可以撐到最近的加油站，誰知道天不從人願車子半路拋錨。馮男只能硬著頭皮推車找加油站，但時當正午，在大太陽底下，馮男推車推到汗流浹背，只好到鄰近的廣興派出所求救。

一進到派出所，一臉尷尬的馮男向值班員警說明完原因始末後，也開始想方設法解決問題。但警車汽油屬於公務用油，不可私自取用，於是員警腦筋動到所內的除草機上。因為除草機裡的汽油是員警自費購買，較無爭議，隨後趕緊抽取了600CC汽油讓馮男應急。

靠著這600CC的「及時油」，順利讓馮男機車發動，可以前往最近加油站加油。離開派出所前，馮男對於員警們及時伸出援手頻頻表達感謝。對此，旗山分局也呼籲駕駛人，騎、開車出門前一定要注意車輛狀態，檢查油量、胎壓是否充足，以免半路遇到不可預知的意外。

馮男相當感謝員警即刻救援，讓他可以順利返家。圖／旗山分局提供
馮男相當感謝員警即刻救援，讓他可以順利返家。圖／旗山分局提供

加油站 警車

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