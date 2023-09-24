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虎頭蜂繁殖季 台東每周百件通報捕蜂

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

進入虎頭蜂活動頻繁季節，台東縣通報件數7月每周30件，9月上升至每周逾百件。記者尤聰光／攝影
進入虎頭蜂活動頻繁季節，台東縣通報件數7月每周30件，9月上升至每周逾百件。記者尤聰光／攝影
進入虎頭蜂活動頻繁季節，台東全縣捕蜂件數從7月每周30件上升至9月每周逾百件，黃腰虎頭蜂居多。捕蜂專家預警，秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群會加大警戒變凶猛。縣府農業處也提醒，應該保持冷靜並盡速離開蜂隻警戒範圍，不可用手驅趕。

縣府統計，去年捕蜂捉蛇件數為2500件，捕蜂占7成左右，今年7至8月份通報捕蜂件數，每周平均30件，9月初至今每周平均是110件。今年已有8人被蜂群叮咬受傷，包括8月2名成功警分局員警在內，地點多為野外場域。

捕蜂專家吉亞努說，虎頭蜂在秋天築巢繁殖，蜂群撫育新蜂后並進行分巢，蜂群會加大警戒變得更凶猛。衛生福利部台東醫院表示，民眾被蜂螫咬，應立即就醫，預防產生過敏性休克。

農業處長許家豪處表示，遇上蜂類勿慌張或主動攻擊，不可自行噴灑殺蟲劑或破壞蜂巢、火燒，應保持鎮靜，用衣服、背包或任何遮蔽物包覆頭頸，減少暴露部位，緩慢安靜地繞路而行，「少螫一針，就減少被螫叮傷亡的可能」。

農業處提醒，居家環境如有蜂類侵擾案件，可撥打1999通報，縣府委外的專業團隊會依照案件狀況評估處理；一般蜂類會在12小時內與民眾聯繫並到現場評估、48小時內處理完畢。

虎頭蜂 台東 捕蜂捉蛇

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