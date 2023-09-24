新北板橋8個里 今年遭詐近7千萬

新北板橋分局統計，今年至八月間光是信義派出所轄區就有188件詐騙案，詐騙手法第一名是假投資。示意圖／警方提供 板橋警分局信義派出所日前統計，今年至8月底轄區8個里內詐騙案有188件，詐騙金額高達近7千萬，詐騙手法第一名是假投資，被害人年齡以20至29歲的社會新鮮人最多，警方研判由於想要快速以投資方式來獲利，容易遭受到詐騙。警方也曝光詐騙集團最新手法為「養、套、殺」。

今年至8月信義派出所轄區詐騙案共188件，第一名為重慶里41件、第二名華東里35件、第三名分別為和平里及華德里各26件，詐得6966萬元。

另，詐騙手法前三名分別是假投資、假網拍、解除分期付款，遭詐騙年齡第一名是20至29歲、共46人，金額達560多萬；其次為30至39歲財損金額為310萬8405元；第三名為40至49歲，金額為589萬元；60至69歲僅16人，但財損卻是最高為3707萬元。

板橋分局統計今年1月至9月，攔阻詐騙成功次數119件，詐騙集團以「養、套、殺」模式，運用「假投資」話術讓被害人誤認獲利，等取得信任後要求被害人增加投資額度，並匯款千元左右小額款項入被害人投資帳戶，等到被害人察覺有異時，就直接關閉投資網站，封鎖LINE帳號。

市議員黃淑君表示，警察局透過詐騙相關數據分析，並針對易受騙對象及年齡層，深入瞭解後制訂政策，讓人民提高警覺，不再受騙，但在第一線的執法，應搭配科技工具來加速偵破案件。