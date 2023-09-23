馬祖5歲幼童右肩脫臼 沒夜間航班...海巡馳援後送就醫
海巡署第十一巡防區指揮部昨天9時許，協助1名王姓兒童送醫，這名兒童因右肩脫臼疼痛難耐，由於當時交通船已停航，馬祖海巡隊疾速派艇協助後送南竿就醫，讓家屬超感激。
馬祖海巡隊表示，他們在昨天深夜接獲北竿衛生所通報，有名幼童肩部脫臼，疼痛難耐，經評估有就醫急迫性，惟夜間交通船已停航，請求派艇協助。
海巡隊在獲報後，立即派遣PP-3582艇前往北竿白沙港接駁傷患、陪同人員及護理人員，並以最大安全航速航返南竿，於晚上10時返抵南竿福澳港F1碼頭，由福澳安檢所人員協助接駁病患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，圓滿完成本次後送任務。
馬祖海巡隊表示，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。
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