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天使輪今完成船體抽油作業 共抽出14個油櫃、470公噸殘油

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

帛琉籍天使輪7月21日在高雄外海沉沒，歷經2個月的作業，船體殘油終於在今天中午全數抽完。港務公司說，天使輪船體全數共14個油櫃，目前包括重油櫃、柴油櫃、滑油櫃經檢查已無殘油。天使輪總共抽出470公噸殘油，海事工程公司明日將執行船體全面檢視及可能滲油點的加固封堵工作。

港務公司表示，天使輪的船體目前位於水下54公尺深處，水下作業艱鉅，在潛水團隊接力不間斷搜尋下，在昨天傍晚找到最後尚未完成抽油的右舷柴油儲存櫃，並在今天將櫃內殘油全數抽出，累計天使輪沉沒後共抽除14個油櫃、470公噸殘油。

由於天使輪船身長172公尺、船寬25.1公尺，總噸1萬6145噸，船體相當大，加上水的重量，打撈困難度、所需成本都相當高。

據了解，因天使輪是坐底往下沉，桅杆有些微突出，後續的處理方案之一，是將船突出的桅杆切除，讓天使輪在未發生礙航及影響航安的狀態下，維持沉沒在海底狀態。

港務公司說，高雄旗津海水浴場包油沙粒部分，9月7日全數清完，本周六（9月23日）高雄市海洋局將辦理現場包油沙粒清潔最終確認會勘，高雄市政府觀光局及港務公司持續每日派員至現場巡查，今日上午經人員巡視回報結果，沒有發現油汙。

旗津海岸線今日未發現油污。圖／港務公司提供
旗津海岸線今日未發現油污。圖／港務公司提供
西子灣今日岸際巡視結果無油污。圖／港務公司提供
西子灣今日岸際巡視結果無油污。圖／港務公司提供
天使輪全數油櫃已完成抽油。圖／港務公司提供
天使輪全數油櫃已完成抽油。圖／港務公司提供

高雄市 帛琉 海水浴場 觀光局

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