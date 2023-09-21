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見同鄉買iPhone開箱炫耀 越南男來台打黑工首日就被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍阮姓男子因見同鄉潘姓男子來台工作4年，買iPhone 12 pro max後在網路發開箱炫耀文，萌生來台打黑工賺錢的念頭。今年3月10日，阮以觀光名義來台投宿旅館，2天後脫團失蹤。移民署人員獲報追查，發現阮投靠失聯移工潘男，9天後，在潘騎車載阮到工地打工的第一天將2人逮捕。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今年3月12日接獲線報，指在高雄一家旅館有越南籍旅客來台觀光兩天後脫團情事，於是蒐集相關事證並成立專案小組追查。

專勤隊人員查出脫團的阮姓男子（29歲），疑投靠在台灣工作的同鄉潘姓男子（29歲），潘男於2019年來台工作，8個月後失聯逃逸，在高雄建築工地打零工，研判阮男來台打黑工賺錢。

專勤隊人員布線追查，在三民區發現潘男行蹤，9天後，見潘騎機車載阮男要到工地打工，以機車設攔截點，喬裝埋伏在人潮眾多的三民區大順三路將2人圍捕。

阮男落網後供述，因看到國中同學潘男在網路社群炫耀購買iPhone12 pro max新手機，拍攝開箱影片，因此萌生來台打黑工賺錢的念頭，沒想到上工首日就被移民官查獲，來台掏金夢碎。

由於潘男將打黑工賺錢買來的新手機，用以聯繫預謀阮男來台後接應和藏匿，成「犯案工具」，一併遭到查扣；移民署詢問後，將潘、阮兩人依偽造文書及藏匿人犯罪嫌移送高雄地檢署偵辦，9月被檢方提起公訴。

移民署高雄市專勤隊人員在人潮眾多的三民區大順三路將打黑工的越南籍阮姓男子圍捕到案。記者石秀華／翻攝
移民署高雄市專勤隊人員在人潮眾多的三民區大順三路將打黑工的越南籍阮姓男子圍捕到案。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子因見同鄉來台工作後逃逸，賺錢買新手機，3月以觀光名義來台後，2天後脫團，要打黑工時被逮；圖為阮背行李走出旅館的畫面。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子因見同鄉來台工作後逃逸，賺錢買新手機，3月以觀光名義來台後，2天後脫團，要打黑工時被逮；圖為阮背行李走出旅館的畫面。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子因見同鄉來台工作後逃逸，賺錢買新手機，開箱炫耀，萌生來台打黑工的意圖，3月以觀光名義來台後，2天後脫團，要打黑工時被逮。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子因見同鄉來台工作後逃逸，賺錢買新手機，開箱炫耀，萌生來台打黑工的意圖，3月以觀光名義來台後，2天後脫團，要打黑工時被逮。記者石秀華／翻攝
移民署高雄市專勤隊人員在人潮眾多的三民區大順三路將打黑工的越南籍潘姓男子（右）、阮姓男子（左）圍捕到案。記者石秀華／翻攝
移民署高雄市專勤隊人員在人潮眾多的三民區大順三路將打黑工的越南籍潘姓男子（右）、阮姓男子（左）圍捕到案。記者石秀華／翻攝

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