見同鄉買iPhone開箱炫耀 越南男來台打黑工首日就被逮

越南籍阮姓男子因見同鄉潘姓男子來台工作4年，買iPhone 12 pro max後在網路發開箱炫耀文，萌生來台打黑工賺錢的念頭。今年3月10日，阮以觀光名義來台投宿旅館，2天後脫團失蹤。移民署人員獲報追查，發現阮投靠失聯移工潘男，9天後，在潘騎車載阮到工地打工的第一天將2人逮捕。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今年3月12日接獲線報，指在高雄一家旅館有越南籍旅客來台觀光兩天後脫團情事，於是蒐集相關事證並成立專案小組追查。

專勤隊人員查出脫團的阮姓男子（29歲），疑投靠在台灣工作的同鄉潘姓男子（29歲），潘男於2019年來台工作，8個月後失聯逃逸，在高雄建築工地打零工，研判阮男來台打黑工賺錢。

專勤隊人員布線追查，在三民區發現潘男行蹤，9天後，見潘騎機車載阮男要到工地打工，以機車設攔截點，喬裝埋伏在人潮眾多的三民區大順三路將2人圍捕。

阮男落網後供述，因看到國中同學潘男在網路社群炫耀購買iPhone12 pro max新手機，拍攝開箱影片，因此萌生來台打黑工賺錢的念頭，沒想到上工首日就被移民官查獲，來台掏金夢碎。