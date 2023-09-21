住警器救貧苦一家四代躲深夜惡火 六龜警贈物資度難關

9月20日凌晨2時45分許，高雄市那瑪夏區瑪雅里1間70年老屋發生火警，那瑪夏分駐所長鍾易修獲報，率警力趕抵現場疏散民眾及交通管制，那瑪夏消防分隊也獲報到埸搶救，現場26歲謝姓男子為撲滅火勢，雙腿內側燒燙傷，經救護人員現場包紮後，送衛生福利部旗山醫院治療，幸無大礙，目前已返家休養，詳細起火原因仍待釐清。

據了解，位於那瑪夏區瑪雅老屋火警，起火點疑在廚房，火勢延燒，幸火災警報器發生作用，及時發出聲響示警，才讓80歲林姓婦人驚醒，並隨即叫醒家人疏散。林女表示，該房屋已搭建6、70年，屋子內部電線老舊未整修，平時與98歲母親、女兒及孫子等人同住。幸好此次火警，因為住警器發生效用，僅造成廚房一角損毀，讓林女一家仍能有擋風遮雨的地方。

而在警方協助處理的過程中，警員藍艷秋還意外發現林女一家四代生活本就困頓，謝男為搶救火勢受傷，暫時無法工作，經濟恐雪上加霜，即與鍾所長前往贈送白米、麵條、罐頭及保久乳等物資，並協助向有關單位申請低收入補助。