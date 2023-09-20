偵防車當代步車 基市警局保防科長接受督察約談承認了
基隆市警察局吳姓保防科長涉嫌將偵防車當成代步車，今天接受市警局督察科約談時，承認有公車私用行為，警方調閱這輛偵防車及行車記錄器及其他警車拍攝畫面，也有他涉案的證據，將報請基隆地檢署指揮，偵辦吳姓警官涉犯詐欺罪行。
基隆市警局保防科僅配備1輛偵防車供公務使用，2線4星吳姓科長遭人舉報公車私用，時間長達5年。
市警局督察科立案調查，今天上午調閱吳姓警官使用的偵防車行車記錄器，確認他日前有將偵防車開回住家附近停放，並在下午約談，請吳說明理由。據了解，吳姓警官承認有公車私用行為，將偵防車開回家。
警方說，全案會秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」立場查處，偵防車行車記錄器儲存檔案內容超過10天，吳家附近若有具車牌辨識系統的智能警車經過，也會拍下畫面，會設法釐清吳姓警官公車私用時間。
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