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越籍男移工東石捉螃蟹失足落水 陳屍廢棄漁塭

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義縣41歲越籍男移工18日晚間前往東石鄉雲嘉大橋下捕捉螃蟹時，不慎失足落水，救援人員搜救，直到今天上午發現移工陳屍橋下不遠處1廢棄漁塭，警方將報請檢方相驗。

嘉義縣消防局18日深夜10時55分獲報，指東石鄉港口村溪仔下雲嘉大橋下有越南籍男移工疑似溺水遭水流沖走，立即前往救援，並同步通報雲林縣消防局支援岸巡搜救。

救援人員抵達後，即實施救生艇水上搜索及岸際搜索，直到昨天凌晨回報仍未發現，救援人員昨天上午起持續搜索，並以空拍機協尋。

消防局指出，海巡署岸巡人員於上午轉報，指北港溪下游距雲嘉大橋下約250公尺1處廢棄漁塭發現失足落水的移工，已明顯死亡，打撈上岸後，未送醫，後續交由轄區員警處理。

消防局表示，落水移工18日與同事一起到東石鄉雲嘉大橋下捉螃蟹，在漲潮時，這名移工與其他同鄉準備撤回岸上，不料，這名移工失足落水，遭水流沖走。

嘉義縣41歲越籍男移工18日晚間前往東石鄉雲嘉大橋下捕捉螃蟹時，不慎失足落水，救援人員搜救，直到今天上午發現移工陳屍橋下不遠處1廢棄漁塭，警方將報請檢方相驗。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣41歲越籍男移工18日晚間前往東石鄉雲嘉大橋下捕捉螃蟹時，不慎失足落水，救援人員搜救，直到今天上午發現移工陳屍橋下不遠處1廢棄漁塭，警方將報請檢方相驗。圖／嘉義縣消防局提供

移工 東石 嘉義

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