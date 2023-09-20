快訊

清晨到深夜都能逛！新店裕隆城3.3萬坪賣場今起試營運 擁250個品牌

李玟「婚後協議」曝光 Bruce結婚5年就偷吃、拒賠6億豪宅

MLB／大谷翔平完成手肘手術了！明年球季不缺席 目標2025年再現二刀流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中女娃發燒抽搐父母衝警所淚求救 警車2分鐘開道抵醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中陳姓2歲女童日前在傍晚發高燒嘔吐、身體抽搐，陳父心急如焚開車載女兒送醫，不料遇下班交通尖峰時段卡在車陣之中，焦急不已，看到一旁就是台中市警局烏日分局犁份派出所，立即衝派出所，淚求警方救援，在警車護送下，原本需要10分鐘路程，2分鐘護送女童到醫院急診。

台中市警局烏日分局犁份派出所長廖鴻隆說，陳姓男子在日前開車到派出所門口後，下車直奔派出所向警方救助，隨後陳妻也抱著發燒中的女兒進派出所，陳男焦急地哭著表示，他的女兒突然發高燒到40度、嘔吐、身體抽搐，請員警幫忙送醫。

副所長張家隆、警員葉若均見事出緊急，二話不說請陳妻抱著女童坐上警車，立刻鳴笛開道，在沿路民眾配合讓道下，2分鐘即趕抵醫院急診室。到院後，媽媽急忙將女童抱進急診室就醫，經治療後沒有大礙，也讓父母鬆了一口氣，感謝員警即時協助。

經員警後續了解，女童患有感冒，當天反覆發燒並嘔吐，無法進食，晚上突然高燒至40度、身體抽搐等症狀，所幸女童經送醫救治，目前病情穩定。

台中市警局烏日分局呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療。

台中2歲女童日前發高燒抽搐，父母焦急向犁份派出所求助，警車2分鐘送女童趕抵醫院急診室。記者趙容萱／翻攝
台中2歲女童日前發高燒抽搐，父母焦急向犁份派出所求助，警車2分鐘送女童趕抵醫院急診室。記者趙容萱／翻攝
台中2歲女童日前發高燒抽搐，父母焦急向犁份派出所求助，警車2分鐘送女童趕抵醫院急診室。記者趙容萱／翻攝
台中2歲女童日前發高燒抽搐，父母焦急向犁份派出所求助，警車2分鐘送女童趕抵醫院急診室。記者趙容萱／翻攝

台中市 發燒 警車

延伸閱讀

恐怖滅門慘案！一家四口全被槍殺 連3隻小狗都不放過

頂客族且父母皆已逝…兄弟姊妹遺產怎麼分配？ 律師：有無遺囑和配偶結果會不同

將領告別陸戰99旅中尉 同袍泣留「為我們祝福」

回憶父母被殺過程太虐心 檢方決定不傳訊高雄遺孤小兄弟

相關新聞

今晨國3聯結車衝出護欄翻覆 苗栗大山路段狂塞5小時

國道3號北向126K苗栗大山路段，今天凌晨3點多發生一起聯結車衝出邊坡翻覆事故，占用外邊坡，駕駛輕傷一度受困駕駛座，隨後...

影／台灣大道四車連環撞...賓士男：吃止痛藥精神不好

台中市西屯區台灣大道在今天凌晨1時許，發生一起四車連環撞的交通事故，警方調查發現，當時有三輛車正在車道停等紅燈，未料徐姓...

影／豐原清晨倉庫大火 汽車玻璃材料和2輛轎車燒毀

台中市豐原區一間倉庫今天早上發生大火，消防隊員趕到時，濃煙迅速竄出，消防車鳴笛聲驚醒很多仍在熟睡民眾，汽車玻璃材料和2輛...

影／台中女娃發燒抽搐父母衝警所淚求救 警車2分鐘開道抵醫

台中陳姓2歲女童日前在傍晚發高燒嘔吐、身體抽搐，陳父心急如焚開車載女兒送醫，不料遇下班交通尖峰時段卡在車陣之中，焦急不已...

噪音改裝車擾人 台南警聯合稽查一併查出毒品通緝犯

改裝車常發出噪音擾人清夢，台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位昨晚在北區花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查...

國1南下林口路段遊覽車和小客車追撞 回堵2公里

高速公路局說，今天上午7時48分，國道1號南向39K林口路段，發生遊覽車和1輛自小客車追撞事故，占用外側車道，目前已經回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦