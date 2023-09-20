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影／台中女娃發燒抽搐父母衝警所淚求救 警車2分鐘開道抵醫
台中陳姓2歲女童日前在傍晚發高燒嘔吐、身體抽搐，陳父心急如焚開車載女兒送醫，不料遇下班交通尖峰時段卡在車陣之中，焦急不已，看到一旁就是台中市警局烏日分局犁份派出所，立即衝派出所，淚求警方救援，在警車護送下，原本需要10分鐘路程，2分鐘護送女童到醫院急診。
台中市警局烏日分局犁份派出所長廖鴻隆說，陳姓男子在日前開車到派出所門口後，下車直奔派出所向警方救助，隨後陳妻也抱著發燒中的女兒進派出所，陳男焦急地哭著表示，他的女兒突然發高燒到40度、嘔吐、身體抽搐，請員警幫忙送醫。
副所長張家隆、警員葉若均見事出緊急，二話不說請陳妻抱著女童坐上警車，立刻鳴笛開道，在沿路民眾配合讓道下，2分鐘即趕抵醫院急診室。到院後，媽媽急忙將女童抱進急診室就醫，經治療後沒有大礙，也讓父母鬆了一口氣，感謝員警即時協助。
經員警後續了解，女童患有感冒，當天反覆發燒並嘔吐，無法進食，晚上突然高燒至40度、身體抽搐等症狀，所幸女童經送醫救治，目前病情穩定。
台中市警局烏日分局呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療。
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