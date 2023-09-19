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3名越南勞工東石抓螃蟹遇漲潮 1人遭水流沖走搜救中

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

3名越南籍男性勞工，昨晚相約到嘉義縣東石鄉港口村溪仔下雲嘉大橋下抓螃蟹，晚間10點多要回程時遇漲潮，1名41歲男子不慎失足落水，遭水流衝走，另2名同伴急著找人未果，趕緊通報警消救援，昨深夜縣警消出動救生艇水上搜索及岸際搜索，目前以空拍機空巡及人員持續搜索中，事故原因待警方調查釐清。

據了解，3名越南男勞工得知港口村雲嘉大橋下螃蟹魚產豐富，昨晚前來以魚網補抓，不料回程遇漲潮，其一名41歲男不慎溺水遭水流沖走，兩名友人在溺水周圍找不到人，報案求救，警消昨晚搜尋時，還在溪流上勾到內有補捉到多隻魚蟹的魚網，目前搜救持續中。

東石分隊小隊長蘇文亮表示， 昨晚10時55分獲報，於東石鄉港口村溪仔下雲嘉大橋下有1名越南籍男性勞工年約41歲疑似溺水遭水流沖走，立即派遣東石、布袋、祥和、朴子、及一大隊等前往救援，並同步通報雲林縣消防局派員支援岸巡搜救，抵達後人員即實施救生艇水上搜索及岸際搜索，並於02時30分回報仍未發現，今日7時，人員持續搜索，並以空拍機空巡中。

3名越南勞工嘉縣東石雲嘉大橋下抓螃蟹遇漲潮，1人遭水流沖走警消搜救中。圖／嘉義縣消防局提供
3名越南勞工嘉縣東石雲嘉大橋下抓螃蟹遇漲潮，1人遭水流沖走警消搜救中。圖／嘉義縣消防局提供
3名越南勞工嘉縣東石雲嘉大橋下抓螃蟹遇漲潮，1人遭水流沖走警消搜救中。圖／嘉義縣消防局提供
3名越南勞工嘉縣東石雲嘉大橋下抓螃蟹遇漲潮，1人遭水流沖走警消搜救中。圖／嘉義縣消防局提供

東石 空拍機 溺水

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