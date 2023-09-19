嘉縣越籍移工捉螃蟹落水 空拍機協尋搜救
嘉義縣越籍男移工昨天晚上前往東石鄉雲嘉大橋下捕捉螃蟹時，不慎失足落水，救援人員搜尋直到凌晨無所獲，今天上午持續搜索，並利用空拍機協尋，盼能把握救援時間。
嘉義縣消防局昨天深夜10時55分獲報，指東石鄉港口村溪仔下雲嘉大橋下有越南籍男移工疑似溺水遭水流沖走，立即前往救援，並同步通報雲林縣消防局支援岸巡搜救。
救援人員抵達後，即實施救生艇水上搜索及岸際搜索，直到凌晨2時30分回報仍未發現。救援人員今天上午7時起持續搜索，並以空拍機協尋，截至上午9時30分，仍在搜救中。
消防局表示，落水的移工昨天疑似和同事一起到東石鄉雲嘉大橋下捉螃蟹，在漲潮時，越籍移工等人準備撤回岸上，不料，這名移工不慎失足落水，遭水流沖走。
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