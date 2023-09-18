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漲潮來不及跑！3男布袋岸釣落海 2獲救1人卡蚵棚亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤出海口今中午12點多驚傳3名20歲男釣客，在長堤岸釣遇漲潮，1人意外落海；嘉縣消、海岸巡及民間搜救人員，出動2架空拍機、3艘救生艇及1艘竹筏，10多人搜救5個多小時，於5點20分於落水附近蚵棚發現20歲溺者邱男，已無生命跡象，送醫急救仍不治，詳細事故原因待警方調查釐清。

據了解，3名嘉義及彰化年約20歲男釣客，今天約10點多抵台61旁岑海里舊龍宮溪出海口南岸，走過長堤岸釣時，遇漲潮，其1名邱男不慎落海，同伴林男見狀立即下水救人，但潛入海裡找尋已不見邱男蹤影，岸上同伴趕緊通報警消救援。

嘉縣消防局指出，中午12點7分接獲布袋鎮救溺，出動第一大隊、布袋、東石、義竹、六腳及朴子分隊趕往救援，與海岸巡及民眾搜救人員於海面及岸邊擴大搜尋中，縣消出動1架空拍機及2艘救生艇，於17時6分溺水者由潛水人員搜救上船艇，已無生命跡象，經家屬友人確認身分，由布袋救護車後送衛服部朴子醫院救治。

嘉縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今中午12點多驚傳3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，2獲救1邱男不幸死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今中午12點多驚傳3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，2獲救1邱男不幸死亡。記者呂慧瑜／翻攝

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