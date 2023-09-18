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3男釣客嘉義布袋岸釣不慎落海 2獲救1失蹤逢漲潮難度增
嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口今天中午12點多傳出3名年約20歲男釣客，在長堤邊釣魚時，不明原因，突然發生溺水意外，目前林姓及王姓男釣客已獲救無大礙，20歲邱男仍失蹤中，嘉縣消、海岸巡及民間搜救人員，出動2架空拍機、3艘救生艇及1艘竹筏，數10人於海域及岸邊持續搜救中，相關事故原因待警方調查釐清。
據了解，3名嘉義及彰化年約20歲男釣客，今天約10點多抵台61旁岑海里舊龍宮溪出海口南岸，走過長堤釣魚時，其1名邱男不慎落海，同伴林男見狀立即下水救人，但潛入海裡找尋已不見邱男蹤影，岸上同伴趕緊通報警消救援。
嘉縣消指出，中午12點7分接獲布袋鎮救溺，出動第一大隊、布袋、東石、義竹、六腳及朴子分隊趕往救援，與海岸巡及民眾搜救人員於海面及岸邊擴大搜尋中，縣消出動1架空拍機及2艘救生艇，目前正逢漲潮，全力搜尋溺者。
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