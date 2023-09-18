快訊

午後雷雨來了！15縣市大雨特報 恐下到晚上

紐西蘭鮮乳零關稅扣關！鮮乳土洋大戰開打 業者：進口鮮乳只「這裡」賣的好估影響不大

宣稱巴西蛋噴膜延長保存期…內部資料曝「根本沒塗蠟」 農業部神隱不回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3男釣客嘉義布袋岸釣不慎落海 2獲救1失蹤逢漲潮難度增

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口今天中午12點多傳出3名年約20歲男釣客，在長堤邊釣魚時，不明原因，突然發生溺水意外，目前林姓及王姓男釣客已獲救無大礙，20歲邱男仍失蹤中，嘉縣消、海岸巡及民間搜救人員，出動2架空拍機、3艘救生艇及1艘竹筏，數10人於海域及岸邊持續搜救中，相關事故原因待警方調查釐清。

據了解，3名嘉義及彰化年約20歲男釣客，今天約10點多抵台61旁岑海里舊龍宮溪出海口南岸，走過長堤釣魚時，其1名邱男不慎落海，同伴林男見狀立即下水救人，但潛入海裡找尋已不見邱男蹤影，岸上同伴趕緊通報警消救援。

嘉縣消指出，中午12點7分接獲布袋鎮救溺，出動第一大隊、布袋、東石、義竹、六腳及朴子分隊趕往救援，與海岸巡及民眾搜救人員於海面及岸邊擴大搜尋中，縣消出動1架空拍機及2艘救生艇，目前正逢漲潮，全力搜尋溺者。

嘉縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今中午12點多驚傳3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，目前1邱姓男子失蹤，警消海岸巡搜救中。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今中午12點多驚傳3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，目前1邱姓男子失蹤，警消海岸巡搜救中。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今中午12點多驚傳3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，目前1邱姓男子失蹤，警消海岸巡搜救中。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今中午12點多驚傳3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，目前1邱姓男子失蹤，警消海岸巡搜救中。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今天中午12點多傳出3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，目前1邱姓男子失蹤，警消海岸巡搜救中。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口，今天中午12點多傳出3名年約20歲男釣客釣魚不慎落海，目前1邱姓男子失蹤，警消海岸巡搜救中。記者呂慧瑜／翻攝

空拍機 嘉義 彰化

延伸閱讀

夏季尾聲！「長榮文苑酒店（嘉義）」抵嘉悠遊饗食趣， 樂享環保綠生活

相約釣魚卻「雙雙被沖走」…台東知本溪1釣客落水失蹤 警消搜救中

影／台中東勢石角溪釣客受困沙洲 消防隊員架繩索救援

北門雙春海水漲潮保安林再遭沖刷 林業署加高土堤暫無虞

相關新聞

不滿違停！北市男「走」上車頂踩破擋風玻璃 駕駛傻了報警

何姓男子日前走路行經北市大安區延吉街，不滿一輛馬自達轎車違規臨停人行道上，怒氣大發一腳踩上引擎蓋、一路走到車頂，甚至大力...

「這人肚子鼓鼓的」！警憑監視器一角揪出竊嫌

43歲洪姓男子本月13日到台南市安南區怡安路果菜市場，趁攤商不注意涉嫌偷走腰包， 腰包內有智慧手機。洪得手將腰包藏在上衣...

3男釣客嘉義布袋岸釣不慎落海 2獲救1失蹤逢漲潮難度增

嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤附近出海口今天中午12點多傳出3名年約20歲男釣客，在長堤邊釣魚時，不明原因，突然發生溺水意外...

樂天桃園棒球場機車違停亂象挨批 警：人行道開罰80件

桃園市樂天桃園棒球場昨天下午由中信兄弟VS.樂天桃猿職棒開打，吸引上萬球迷看球，造成球場周邊人行道違規停車嚴重，中壢一名...

跑了半個台灣想賣手機賺價差沒賣出 少年沒錢買車票回家

住新北市的黃姓少年打聽下認為台中通訊行手機收購價比北部高，昨天搭車跑了半個台灣到台中想賣自己的手機賺價差，到通訊行才知賣...

火化場技工揮鏟打人 高市殯葬處：沒有「插爐」是誤會

高雄市殯葬管理處火化場9月15日上午發生打人事件，網友上網影片到社群「社會事新聞影音」，一名技工拿著工作鏟打了另一名工作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦