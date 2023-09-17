家門口離奇遭輾…肇事男開車直行突轉向 73歲熱心前村長被撞身亡

新竹縣北埔鄉埔尾村73歲韓姓前村長，上周四（14日）回老家巡完菜園徒步返家穿越馬路時，竟遭范男開車輾過、拖行近5公尺，經急救後不治身亡。監視器拍下，原本直行的范男，竟突然轉向偏離車道、撞上范男，過程相當離奇。警方表示，全案肇事原因待釐清中，范男將依過失致死罪嫌送辦。

竹東警分局指出，上周四下午3時許，范男駕駛轎車由北埔鄉中山路往新竹方向行駛，疑似未注意車輛前方狀況，與韓翁發生碰撞，韓翁經送醫後救治無效，全案肇事原因待釐清中。

根據監視器畫面指出，當時路口號誌為紅燈，一台遊覽車和銀色、灰色轎車陸續停下等紅燈，此時韓翁先左右確認後穿越馬路，但原本應該直行跟著排隊停等紅燈的范男，卻突然偏離車道、抄到路肩直接撞上、輾過韓翁，還一路拖行近5公尺，由於事發突然，韓男還一度回到車上倒車。

家屬控訴，肇事的范男在醫院時還很兇說：「事情都發生了，我也沒辦法」，辯稱自己剛從五指山回來，因車子失靈，才會撞上韓翁，但如果真的如同范男所說車子失靈，應該在北埔冷泉那條路就會出事，怎會到中山路才突然說車子失靈，且到現在一通慰問的電話也沒有，根本是「故意殺人！」

家屬悲慟說，當時韓翁被輾過時，還被拖行4至5公尺，左腹腔、右邊骨盆都有開放性外傷，醫師手術時發現胰臟破裂，導致大量失血、休克死亡。家屬也感嘆，韓翁當過3任村長，「一個這樣好的人就突然沒了」，村民也都無法接受。

北埔鄉長莊明增表示，韓前村長在地方上熱心公益、用心服務村民，先後擔任過18、19、20屆埔尾村長，擔任村長期間盡忠職守、深受村民信任，卸任後也擔任地方調解委員，解決村民各種煩惱，因此只要村民有各種疑難雜症，都會來請教老村長智慧，沒想到如今發生這樣憾事，村民們也都感到悲慟、遺憾。

警方也呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，駕駛開車應專注，不應疲勞駕駛，不搶快，強行通過路口，行車多禮讓，平安有保障。