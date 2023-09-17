男子桃園高鐵站外刺傷前女友 中壢警壓制送辦

桃園市警局中壢分局今天表示，1名女子昨晚在高鐵桃園站外遭刺傷，警方獲報將57歲溫姓男子壓制帶回偵辦，經查2人為前男女朋友，詳細動機有待調查，後續依殺人未遂罪送辦。

中壢分局青埔派出所所長楊文豐上午接受媒體聯訪表示，中壢分局昨晚9時42分接獲民眾報案指出，在桃園高鐵站1號出口外有女子遭人刺傷，警方立刻派遣青埔派出所警力前往現場。

楊文豐說，警方到場立刻將受傷的54歲黃女送往天晟醫院急救，所幸意識清楚無生命危險，至於57歲犯罪嫌疑人溫男因情緒激動，經鐵路警察局與青埔派出所10多名優勢警力進行管束後帶回偵辦，現場並扣得水果刀1把。

楊文豐指出，經警方初步調查，溫男與黃女為前男女朋友關係，雙方一同參加友人餐宴後，黃女計畫搭乘高鐵南下，但溫男不知何故竟持水果刀刺傷黃女腹部，詳細作案原因有待警方釐清，全案訊後將依殺人未遂罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。