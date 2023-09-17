聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東議員夫妻登山不適 空勤救援送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中報導

空勤總隊救援任務。示意圖／空勤總隊提供
空勤總隊救援任務。示意圖／空勤總隊提供
屏東縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，昨日早上七點多，鄭妻手指骨折受傷、鄭男則疑有高山症不適向外求救，消防局獲報前往救援，並申請空勤直升機吊掛，成功降落清泉崗基地，由救護車送醫救治。據悉，鄭清源對此事相當低調，不願意張揚。

鄭清原（五十七歲）與妻子一行十多人，日前挑戰攀登台灣尖山之首的中央尖山，昨晨鄭妻攀登途中滑倒受傷，造成左手指骨折、腦震盪，鄭清原則出現高山症、頭痛無力症狀，對外求救。消防局獲報後，申請空勤總隊黑鷹直升機支援。

據了解，鄭清原與妻子攀登中央尖溪，過程中疑因路面多碎石，造成鄭妻跌倒撞傷頭部，左手指骨折。鄭清原感謝救難人員協助，但對山難救援一事相當低調，不願多談。

骨折 黑鷹直升機 高山症

延伸閱讀

玉山八通關越嶺等3路線開放 登山留意路況

屏東縣政府 屏東看海美術館船仔貓

賴清德屏東造勢高喊兩席立委全上 鍾佳濱揮出紅不讓

屏東釀醬生活節登場 「食釀‧釀時」認識經典好醬

相關新聞

台南東門陸橋才開放 國光客運未注意限高「卡」陸橋

國光客運洪姓司機16日晚間9時許駕駛營大客車，行經東門路橋，未注意橋梁限高標誌，下陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞...

國一4車追撞 1車擠爛 夫妻喪命

國道一號北向內湖路段昨天發生四車追撞事故，其中一輛汽車遭聯結車強力擠壓成廢鐵，車上一對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救雙...

高雄女大生曠課3天…在老家輕生

就讀高雄某大學一年級的張姓女大生，開學第三天未到校上課，校方找不到人聯繫家屬，家人遍尋不著報警，警方追查發現，張女當天搭...

屏東議員夫妻登山不適 空勤救援送醫

屏東縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，昨日早上七點多，鄭妻手指骨折受傷、鄭男則疑有高山症不適向外求救，消防局...

夫妻以車為家 涉竊光電纜線

台南市沿海地區光電場多，電纜線引發竊賊覬覦，將軍區一處案場上月電纜線遭竊損失逾20萬元，學甲警方循線調查，發現一對蕭姓夫...

壽山巖觀音寺週年慶 捐桃市消防局3組滅電動車火警利器

藝人林志穎駕駛特斯拉自撞釀火燒車，最後耗費6小時才鋪滅，「電動車火警難滅」已成全國消防局難題；桃市龜山區壽山巖觀音寺今晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦