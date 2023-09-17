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屏東議員夫妻登山不適 空勤救援送醫
屏東縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，昨日早上七點多，鄭妻手指骨折受傷、鄭男則疑有高山症不適向外求救，消防局獲報前往救援，並申請空勤直升機吊掛，成功降落清泉崗基地，由救護車送醫救治。據悉，鄭清源對此事相當低調，不願意張揚。
鄭清原（五十七歲）與妻子一行十多人，日前挑戰攀登台灣尖山之首的中央尖山，昨晨鄭妻攀登途中滑倒受傷，造成左手指骨折、腦震盪，鄭清原則出現高山症、頭痛無力症狀，對外求救。消防局獲報後，申請空勤總隊黑鷹直升機支援。
據了解，鄭清原與妻子攀登中央尖溪，過程中疑因路面多碎石，造成鄭妻跌倒撞傷頭部，左手指骨折。鄭清原感謝救難人員協助，但對山難救援一事相當低調，不願多談。
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