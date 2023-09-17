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高雄女大生曠課3天…在老家輕生

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄某大學的一名張姓女大生，曠課3天失蹤，學校和家人都聯繫不上；警方昨天傍晚發現她在老家發生憾事已死亡。示意圖／ingimage
高雄某大學的一名張姓女大生，曠課3天失蹤，學校和家人都聯繫不上；警方昨天傍晚發現她在老家發生憾事已死亡。示意圖／ingimage
就讀高雄某大學一年級的張姓女大生，開學第三天未到校上課，校方找不到人聯繫家屬，家人遍尋不著報警，警方追查發現，張女當天搭高鐵到雲林後，傍晚曾和父親通電話隨即失聯，姊姊擔心妹妹安危，在網路貼文請網友協尋，警方北上搜尋，昨天發現張女在老家輕生，身旁留有遺書，警方已報請檢察官相驗。

網路論壇ＰＴＴ和Dcard昨相繼貼出「協尋 我妹妹失蹤了」文章，內文指出，張姓女大生九日家人幫忙搬家到宿舍，十一日開學第一天當晚，姊姊曾傳簡訊詢問「開學第一天ＯＫ嗎」？張女回答「還好」。

張女姊姊指出，母親因身體不舒服沒注意校方訊息，隔天再接到校方訊息時，才知妹妹沒去學校，媽媽請她聯繫妹妹，但聯繫不上，後經班導和宿舍告知，才知妹妹已曠課三天，也沒回宿舍。

張女姊姊表示，妹妹曾於十二日晚上被室友邀約吃飯，但妹妹指和他人有約，室友回來後看到妹妹心情不佳，父親在十三日傍晚和妹妹通電話，妹妹詢問鑰匙放在雲林老家一事，猜測可能有事隱瞞。

張女姊姊向警方報案，高雄警方展開尋人，發現張女十三日搭高鐵到雲林，傍晚和父親通完電話不久即失聯，手機最後IP位置出現在虎尾老家。

由於擔心張女安危，警方北上虎尾找人，昨天傍晚進入虎尾老家搜尋，驚見張女輕生死亡；對女兒在家中發生憾事，張父深感自責。

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雲林 宿舍 室友

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