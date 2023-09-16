壽山巖觀音寺週年慶 捐桃市消防局3組滅電動車火警利器

藝人林志穎駕駛特斯拉自撞釀火燒車，最後耗費6小時才鋪滅，「電動車火警難滅」已成全國消防局難題；桃市龜山區壽山巖觀音寺今晚舉辦觀世音菩薩蒞台280週年五朝福醮大慶典，活動中也進行救災器材捐贈儀式，由桃園市長張善政代表消防局受贈3組撲滅電動車火警新利器的專用防火毯，將分別交由第一救災救護大隊龜山、坪頂及迴龍分隊使用，不僅落實嘉惠民眾，也展現廟方對消防人員辛勤工作的肯定和感激。

隨著綠能科技迅速發展，電動車成為環保和可持續的交通方式。然而，電動車使用的鋰電池也帶來些許安全隱患，鋰電池受損恐導致持續熱分解，引發火災並造成無法即時撲滅的「熱失控」現象，這對於民眾的生命和財產安全造成威脅。據調查，要撲滅1輛起火的電動車，至少需要20公噸的水，而龜山區內除了有高速公路、萬壽路等危險路段，還有各大工業區，因此提升消防應對電動車火災的能力相當迫切且重要。