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台南六甲平房堆放紙箱起火 火勢猛烈濃煙猛竄

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市六甲區午間傳出火警，一處平房冒出明火及大量濃煙，當時屋主並不在家，附近鄰居見狀怕火勢延燒，趕緊通報警消，南市消防局據報出動17車34人前往灌救，因為平房1樓夾層堆放大量紙箱及易燃物，火勢內一度猛烈，消防人員從三方佈線灌救，50分鐘內將火勢熄滅，起火原因有待後續調查。

南市消防局今天上11時52分接獲報案，六甲區裕農街有民宅發生火警，現場冒出大量濃煙，且地點鄰近其他民宅，立刻派遣六甲、柳營、新營、東山、麻豆、下營、官田等七個分隊及第二大隊趕赴現場救援。

消防人員到場後立刻拉起水線射水灌救，雖火勢很快控制，但平房夾層堆放大量易燃物品，恐有塌陷疑慮，屋主此時也返回家中，表示內部無人，消防人員等火勢撲滅後，才進入火場巡視，平房內廚房裝有住警器，起火點不明，後續將交由火調科人員調查。

台南市六甲區一處民宅午間發生火警，所幸屋主當時不在家，警消到場從三方佈線灌救。照／民眾提供
台南市六甲區一處民宅午間發生火警，所幸屋主當時不在家，警消到場從三方佈線灌救。照／民眾提供
台南市六甲區一處民宅午間發生火警，由於室內堆放易燃物，火勢猛烈，濃煙不斷竄出。照／民眾提供
台南市六甲區一處民宅午間發生火警，由於室內堆放易燃物，火勢猛烈，濃煙不斷竄出。照／民眾提供

台南 火災

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