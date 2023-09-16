台南六甲平房堆放紙箱起火 火勢猛烈濃煙猛竄

台南市六甲區午間傳出火警，一處平房冒出明火及大量濃煙，當時屋主並不在家，附近鄰居見狀怕火勢延燒，趕緊通報警消，南市消防局據報出動17車34人前往灌救，因為平房1樓夾層堆放大量紙箱及易燃物，火勢內一度猛烈，消防人員從三方佈線灌救，50分鐘內將火勢熄滅，起火原因有待後續調查。

南市消防局今天上11時52分接獲報案，六甲區裕農街有民宅發生火警，現場冒出大量濃煙，且地點鄰近其他民宅，立刻派遣六甲、柳營、新營、東山、麻豆、下營、官田等七個分隊及第二大隊趕赴現場救援。