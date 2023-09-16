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陷阱題！車格內有紅線能停車嗎？桃園警方解答
桃園楊梅金山街上的路邊車格近日有民眾發現，車格內有紅線，不過白色車格線畫設在紅線上，質疑到底可不可以停車，桃園市交通局表示，原先未有車格，該車格是新加上去，可以合法停車，該處為台電施工後未復舊完成，將請台電盡速前往將紅線塗銷。
有民眾表示，車格內有紅線，不過白色車格線畫設在紅線上，這樣停車警察到底會不會開單，引發網友熱議，「陷阱，搶錢也不是這樣」、「停車格的白線壓紅線，所以車格是後畫的且有車格號碼，看起來是沒把紅線刨除，是我的話寧可選擇不要停比較安全省事！」、「是覆蓋的陷阱卡」、「停下去就知道答案了」、「可以停，收費停車格」。
警方指出，該車格因為有爭議，因此基本上不會開單，若有民眾不慎被開單，可向警方申訴。交通局回應，車格為台電施工後未復舊完成，將請台電盡速前往將紅線塗銷，避免民眾困擾。
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