去年中元燒王船送煞釀3死 副宮主過失致死判2年

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」去年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，大批信眾扛神轎入海時，發生集體溺水釀3死1傷悲劇，桃園地方法院審結，當初號召舉辦夜間送煞活動，卻又未做安全措施的宮廟實際負責人魏吉成，被依過失致死罪判有期徒刑2年，本案可上訴。

法院調查，魏吉成是桃園市新屋區紅毛港聖母宮實質負責人，去年8月12日晚間臨時決定翌日舉行送煞活動，要號召信眾到聖母宮聚集，前往漂流木公園間的海岸，由信徒扛神轎送王船入海；魏委由陳俊生當晚10點在聖母宮「三子的小幫手」LINE群組發送「明天晚上八點半廟集合要水路送魂」訊息，活動有20人參加，13名男眾分別負責扛神轎送王船入海、為王船點火或在旁戒護，7名女眾則在岸上燒紙錢。

8月13日晚間11點送煞活動進行過程中，陳俊生、紀姓少年、呂宗霖、詹益裕等未穿救生衣就扛神轎入海溺水，因現場無救生設備、救生員，照明也不足，未能及時將陳、紀、呂及詹4人救起，陳等3人均因溺水窒息亡，詹受有急性肺水腫、吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷害。