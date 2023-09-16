搶快!高雄夫妻騎車誤闖輕軌綠帶 路滑重摔路面慘送醫
高雄一對夫妻今天上午9時50分許，兩人從鼓山翠華路機車雙載前往聚會途中，男駕駛為了搶快，騎上輕軌旁綠帶人行步道，但因前晚大雨地面仍舊溼滑，兩人不慎從機車上慘摔落地面，後座46歲婦人跌得疼痛難耐爬不起身，經報案，救護員檢視兩人傷勢，婦人因左膝蓋疼痛，被送往高雄市立聯合醫院救治。
昨晚高雄市區下班時間降下傾盆大雷雨，短時間強降雨造成部分路段積水嚴重，鼓山、新興兩區甚至一段觀測到一小時降下逾70mm的驚人雨勢， 由於，今晨部分路段地面仍舊濕滑，有民眾趕忙騎車要前往聚會途中，違規闖入輕軌綠帶，騎上人行步道不慎自摔。
警方表示，用路人違規行駛在人行道者，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款規定，最重裁罰1800元罰鍰，民眾切勿因小失大。
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