影／趕下班...台南東區2轎車對撞 後面4機車煞不及全貼上

台南東區裕農路段昨下午5時許，李姓男子駕駛轎車，沿裕農路內側車道西向東直行時，跨越雙黃線，與對向轎車發生碰撞，隨後駛至車禍現場的4輛機車剎車不及，追撞橫阻車道上轎車，如同保齡球般紛紛應聲而倒，李男及1機車騎士送醫外，3名駕駛分受擦挫傷，致使該路段大塞車。

台南市警一分局交通分隊長蘇健祺說，現場2輛轎車、4輛機車駕駛均未酒駕，後續相關肇事責任，正由警方調查釐清中。

然而，案發當時，適值下班、放學時刻，2輛轎車及4輛機車追撞成一團，橫阻裕農路交通要道，導致連結東區及仁德區路段大塞車，民眾紛紛發文PO上社群網站，行車時避開該路段，不少民眾更為此抱怨不已。