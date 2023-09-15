快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

影／趕下班...台南東區2轎車對撞 後面4機車煞不及全貼上

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南東區裕農路段昨下午5時許，李姓男子駕駛轎車，沿裕農路內側車道西向東直行時，跨越雙黃線，與對向轎車發生碰撞，隨後駛至車禍現場的4輛機車剎車不及，追撞橫阻車道上轎車，如同保齡球般紛紛應聲而倒，李男及1機車騎士送醫外，3名駕駛分受擦挫傷，致使該路段大塞車

台南市警一分局交通分隊長蘇健祺說，現場2輛轎車、4輛機車駕駛均未酒駕，後續相關肇事責任，正由警方調查釐清中。

然而，案發當時，適值下班、放學時刻，2輛轎車及4輛機車追撞成一團，橫阻裕農路交通要道，導致連結東區及仁德區路段大塞車，民眾紛紛發文PO上社群網站，行車時避開該路段，不少民眾更為此抱怨不已。

市警一分局呼籲，民眾行車務必遵守標誌標線，開車上路切勿疲勞駕駛或是分心駕駛，以確保自己及其他用路人安全。

台南東區裕農路段昨晚2轎車、4機車追撞成一團，李男及1機車騎士送醫外，3名駕駛擦挫傷。圖／讀者提供
台南東區裕農路段昨晚2轎車、4機車追撞成一團，李男及1機車騎士送醫外，3名駕駛擦挫傷。圖／讀者提供
李姓男子駕駛轎車，沿裕農路內側車道西向東直行時，跨越雙黃線，與對向轎車發生碰撞，隨後駛至車禍現場的4輛機車剎車不及，追撞成一團。圖／讀者提供
李姓男子駕駛轎車，沿裕農路內側車道西向東直行時，跨越雙黃線，與對向轎車發生碰撞，隨後駛至車禍現場的4輛機車剎車不及，追撞成一團。圖／讀者提供
市警一分局指出，現場2轎車、4機車駕駛均未酒駕，後續相關肇事責任，正調查釐清中。圖／讀者提供
市警一分局指出，現場2轎車、4機車駕駛均未酒駕，後續相關肇事責任，正調查釐清中。圖／讀者提供

塞車 車道 台南

延伸閱讀

台南增263例登革熱 安南區、東區疫情最嚴重

台南東區打通道路瓶頸 後甲國中和成大校區通學更安全

台64線聯結車變換車道不慎 撞轎車轉180度逆向止停

影／疑誤認喝酒衝突對象 高雄9人持棍攔車狠砸轎車波及女騎士

相關新聞

男子蛋洗農業部招牌 被警方帶回偵訊

進口蛋風波延燒，標示有疑慮的進口蛋陸續下架，台中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，但中央稱「不方便給」。新北市議員林國春、...

影／趕下班...台南東區2轎車對撞 後面4機車煞不及全貼上

台南東區裕農路段昨下午5時許，李姓男子駕駛轎車，沿裕農路內側車道西向東直行時，跨越雙黃線，與對向轎車發生碰撞，隨後駛至車...

北市裝潢水電工施工送命 檢警介入相驗調查

水電工李姓男子今早在台北市中山區南京東路一棟大樓內裝潢施工，突驚叫倒地，現場人員聞聲查看，發現李男頭部受創，報警處理，救...

獨／桃園某高職2天4起校園暴力 家長憂滅火器事件重演

桃園某私立高職前天傳出師生肢體衝突，學生還揚言要把老師丟下樓，無獨有偶，同班另外兩名學生下午也因口角互毆，而其他班級昨天...

淡水工人1樓高鷹架摔落 頭部重創送醫急救

徐姓拆屋工人今天上午在新北市淡水區一處工地拆屋，不慎從1層樓高鷹架摔落至3樓樓面上，徐男頭部重創當場沒有意識，緊急協助送...

新北駕駛精神不濟開車失控 撞店家毀門面 輕傷送醫

今天凌晨詹姓男子疑因精神不濟開車，途經新北市樹林區佳園路三段失控衝撞店家，導致店家門面毀損，詹男肢體多處擦挫傷，緊急送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦