今年8月出獄更生人北上訪友未果 偷騎機車1小時就遇板橋警

黃姓男子今年8月中才刑滿出監，北上訪友籌措生活費未果，昨見路邊機車鑰匙未拔，涉嫌偷車代步，板橋警方獲報1小時迅速攔下逮人。警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區郭姓男子（42歲）昨天上午9時許，急急忙忙跑到板橋警分局大觀派出所報案稱其機車停在住家門口卻消失了，他表示，昨天一早騎有兒童座椅的家人機車載小朋友去幼兒園，順手開啟自已停在一旁機車車廂拿安全帽戴，一時大意未將鑰匙拔下，從幼兒園回來後便發現自己的機車不見蹤影。

警方立即分工調閱案發地點周邊各路口監視器，研判竊嫌可能行經動向，經調查發現竊嫌騎乘贓車自板橋區環河西路橫過越堤道往土城方向行駛，應不至於跑太遠，員警汪昶安、張勝傑、陳柏旻及李峻羽等4名鎖定竊嫌特徵，一路往南搜尋攔截捕，於案發一小時後在土城區大漢溪堤外公園將騎車迎面而來竊嫌黃姓男子（45歲）攔下，黃男見警靠近直接秒舉雙手投降，坦承行竊。