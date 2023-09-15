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基隆七堵豪宅「松鼎苑」地下停車場火警 疑車起火疏散百人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區光明路屬豪宅等級的「松鼎苑」社區，今天上午近7點半發生火警，地下2樓冒出濃煙，消防人員使用熱顯像儀追蹤、泡沫水線防護，疏散20住戶約100多，疑為汽車起火，原因還待採證調查。

基隆市消防局表示，今天上午6時51分光明路的「松鼎苑」社區，從地下2樓不斷冒煙，消防局出動消防車10輛，消防員19人前往現場搶救，發現已有住戶跑出來查看，起火處處為停放的汽車，但濃煙很大看不清楚。

消防人員使用熱顯像儀追蹤，泡沫水線防護。疏散地上層20住戶約100多人，無人員傷困，找到起火車輛後以泡沫水線滅火。

消防人員說，是汽車冒煙起火，是線路還是機械的問題，確切起原因，還待滅火後採證調查釐清。

一名住在低樓層的住戶說，有聞到濃煙往上流竄，懷疑是停放的車子起火，就叫家人跑到1樓，當時有住戶出門要上班，不知車子何時停放的。

基隆七堵豪宅「松鼎苑」火警，疑車子起火疏散百人滅火。記者游明煌／翻攝
基隆七堵豪宅「松鼎苑」火警，疑車子起火疏散百人滅火。記者游明煌／翻攝

基隆 火災

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