聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆七堵豪宅「松鼎苑」地下停車場火警 疑車起火疏散百人
基隆市七堵區光明路屬豪宅等級的「松鼎苑」社區，今天上午近7點半發生火警，地下2樓冒出濃煙，消防人員使用熱顯像儀追蹤、泡沫水線防護，疏散20住戶約100多，疑為汽車起火，原因還待採證調查。
基隆市消防局表示，今天上午6時51分光明路的「松鼎苑」社區，從地下2樓不斷冒煙，消防局出動消防車10輛，消防員19人前往現場搶救，發現已有住戶跑出來查看，起火處處為停放的汽車，但濃煙很大看不清楚。
消防人員使用熱顯像儀追蹤，泡沫水線防護。疏散地上層20住戶約100多人，無人員傷困，找到起火車輛後以泡沫水線滅火。
消防人員說，是汽車冒煙起火，是線路還是機械的問題，確切起原因，還待滅火後採證調查釐清。
一名住在低樓層的住戶說，有聞到濃煙往上流竄，懷疑是停放的車子起火，就叫家人跑到1樓，當時有住戶出門要上班，不知車子何時停放的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言