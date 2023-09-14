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有沒人見過？彰化老翁失蹤9天 警方動用空拍機協尋

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化福興鄉一名68歲楊姓老翁在本月6日從住處騎腳踏車離家後即告失蹤，警方報獲報後立即通報轄區各所動員警力調閱監視器及巡邏人員在轄區各角落協尋，多屬心急如焚，還求神問卜，9天來共動員600多人次警力並動用空拍機及請求海巡署人員協尋，擴大搜尋範圍，但仍未尋獲。

楊姓老翁6日下午騎著橘色單車出門買樂透彩，又到親戚家拿信，卻徹夜未歸，家人緊急報警協尋，鹿港警分局指出，經連日動員所屬積極尋找後，發現老翁最後出現的監視器畫面為6日下午晚間9點多在社頭鄉員集路三段、中山路往員集路橋頭國小往南方向，警方表示，將持續調閱監器，並已再次通報員林、田中分局動員所屬警力，積極搜尋。

警方表示，老翁當時未穿上衣、灰色短褲、藍色拖鞋、白髮，騎乘橘色捷安特自行車，民眾若有發現楊民行蹤，請與鹿港分局連繫。

楊姓老翁6日下午騎著橘色單車出門買樂透彩，又到親戚家拿信，卻徹夜未歸，家人緊急報警協尋。圖／警方提供
楊姓老翁6日下午騎著橘色單車出門買樂透彩，又到親戚家拿信，卻徹夜未歸，家人緊急報警協尋。圖／警方提供
彰化楊姓老翁失蹤，動員600多人次警力並動用空拍機及請求海巡署人員協尋。圖／警方提供
彰化楊姓老翁失蹤，動員600多人次警力並動用空拍機及請求海巡署人員協尋。圖／警方提供

監視器 鹿港

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