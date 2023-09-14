影／慎入！鬼門關前救護車傳一段「詭」聲 警消求解惑
它到底想表達什麼？嘉義縣消一救護車內日前安裝12導程心電圖機在上方扶手架，增加爭取病患診斷、判讀與治療救援時效，一名陳姓救護志工小隊長安裝完拍下數張照片，傳給葉姓警消教官檢查，其一張原況照片卻傳出詭聲音，疑似女姓說「哩那欸掛安餒…」另大家毛骨悚然。
陳姓救護志工小隊長表示，當下只有他一人在救護車內安裝設備，警消都在室內待命，也沒有女性志工來，他安裝好就隨手拍下近10張照片，傳給葉姓教官檢查，事後才得知其一張照，竟有詭聲音，他們當下聽近百次，想聽懂靈在說什麼。
警消葉姓教官表示，嘉縣消爭取患者黃金搶救時間，縣各消防分隊24輛救護車，已全面配置12導程心電圖機，日前志工傳安裝完成照給他，他按住原況圖仔細檢查，卻傳鬼？詭聲音，當嚇直接嚇傻，直說這太不可思議。
分隊內資深學長們見此詭異現象，為讓大家救護時不毛毛的，趕緊將救護車開到媽祖廟請廟方人員協助祭拜，但大家仍心繫著，持續聽「哩那欸掛安餒…」問該靈是想述說什麼？求專家來解讀。
民俗專家廖大乙表示，該靈會讓救護志工拍攝到，第一點是想表達有遺願未完成，第二點是要讓大家知道有其他世界的朋友，第三點建議將車輛開到附近城隍廟，秉告城隍幫忙把冤屈的靈帶走。
廖大乙說，若確定車內機器都沒有任何問題，可能曾於救護車內往生女士，有遺願未完成，剛好遇到這位善心志工，而此類人也較易遇這種事，因經他所散發的訊息，會增加人們可信度，該志工能拍到是可獲善報，不需驚恐的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言