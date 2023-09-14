快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

影／慎入！鬼門關前救護車傳一段「詭」聲 警消求解惑

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

它到底想表達什麼？嘉義縣消一救護車內日前安裝12導程心電圖機在上方扶手架，增加爭取病患診斷、判讀與治療救援時效，一名陳姓救護志工小隊長安裝完拍下數張照片，傳給葉姓警消教官檢查，其一張原況照片卻傳出詭聲音，疑似女姓說「哩那欸掛安餒…」另大家毛骨悚然。

陳姓救護志工小隊長表示，當下只有他一人在救護車內安裝設備，警消都在室內待命，也沒有女性志工來，他安裝好就隨手拍下近10張照片，傳給葉姓教官檢查，事後才得知其一張照，竟有詭聲音，他們當下聽近百次，想聽懂靈在說什麼。

警消葉姓教官表示，嘉縣消爭取患者黃金搶救時間，縣各消防分隊24輛救護車，已全面配置12導程心電圖機，日前志工傳安裝完成照給他，他按住原況圖仔細檢查，卻傳鬼？詭聲音，當嚇直接嚇傻，直說這太不可思議。

分隊內資深學長們見此詭異現象，為讓大家救護時不毛毛的，趕緊將救護車開到媽祖廟請廟方人員協助祭拜，但大家仍心繫著，持續聽「哩那欸掛安餒…」問該靈是想述說什麼？求專家來解讀。

民俗專家廖大乙表示，該靈會讓救護志工拍攝到，第一點是想表達有遺願未完成，第二點是要讓大家知道有其他世界的朋友，第三點建議將車輛開到附近城隍廟，秉告城隍幫忙把冤屈的靈帶走。

廖大乙說，若確定車內機器都沒有任何問題，可能曾於救護車內往生女士，有遺願未完成，剛好遇到這位善心志工，而此類人也較易遇這種事，因經他所散發的訊息，會增加人們可信度，該志工能拍到是可獲善報，不需驚恐的。

嘉縣消一台救護車內日前安裝12導程心電圖機在上方扶手架，救護志工意外拍錄下一段「詭」聲音。圖／讀者提供
嘉縣消一台救護車內日前安裝12導程心電圖機在上方扶手架，救護志工意外拍錄下一段「詭」聲音。圖／讀者提供

鬼門關

延伸閱讀

鬼門關遇地藏菩薩生日 做3事消災、靠1杯水招財

鬼門將關6生肖當心 犯2禁忌「好兄弟」恐盯上你

白露到送鬼月！4生肖防血光之災 「2大姓氏」中秋前注意

專家提醒！最凶鬼月近尾聲 2句話別說、3地方別去

相關新聞

影／慎入！鬼門關前救護車傳一段「詭」聲 警消求解惑

它到底想表達什麼？嘉義縣消一救護車內日前安裝12導程心電圖機在上方扶手架，增加爭取病患診斷、判讀與治療救援時效，一名陳姓...

獨／高雄超商砍前女友30刀 恐怖凶嫌落網辯稱「我很愛她」

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，趁吳一人值大夜班時，持水果刀刺殺吳30多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。余案...

新北市新莊區磁磚水泥剝落從天砸下 路過汽機車遭殃1人受傷

這個月12日晚上新北市新莊區富國路一棟公寓外牆磁磚水泥掉落，當場砸中路過汽、機車，造成2車車損、1名騎士腿部紅腫擦挫傷，...

高雄工程師遇正妹暈船面交30萬 警扮「富胖達」逮2少年車手

高雄一名陳姓電子工程師遇正妹大頭貼暈船，被拉攏進投資群組後，陸續砸下165萬元，後想出金拿錢，對方誆騙得再交30萬，陳覺...

影／疑誤認喝酒衝突對象 高雄9人持棍攔車狠砸轎車波及女騎士

呂姓男子今晨夥同8名友人，分持棍棒在高雄苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2轎車，過程中造成一名女機車騎士摔倒受傷，呂等人持棍...

高雄港貨輪失火 9人跳海逃生

停泊高雄港的喀麥隆籍散貨船「萬隆輪」，昨下午近四點維修時疑因乙炔火花點燃石棉，火勢一發不可收拾，九名船員跳海逃生；高雄市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦