影／慎入！鬼門關前救護車傳一段「詭」聲 警消求解惑

它到底想表達什麼？嘉義縣消一救護車內日前安裝12導程心電圖機在上方扶手架，增加爭取病患診斷、判讀與治療救援時效，一名陳姓救護志工小隊長安裝完拍下數張照片，傳給葉姓警消教官檢查，其一張原況照片卻傳出詭聲音，疑似女姓說「哩那欸掛安餒…」另大家毛骨悚然。

陳姓救護志工小隊長表示，當下只有他一人在救護車內安裝設備，警消都在室內待命，也沒有女性志工來，他安裝好就隨手拍下近10張照片，傳給葉姓教官檢查，事後才得知其一張照，竟有詭聲音，他們當下聽近百次，想聽懂靈在說什麼。

警消葉姓教官表示，嘉縣消爭取患者黃金搶救時間，縣各消防分隊24輛救護車，已全面配置12導程心電圖機，日前志工傳安裝完成照給他，他按住原況圖仔細檢查，卻傳鬼？詭聲音，當嚇直接嚇傻，直說這太不可思議。

分隊內資深學長們見此詭異現象，為讓大家救護時不毛毛的，趕緊將救護車開到媽祖廟請廟方人員協助祭拜，但大家仍心繫著，持續聽「哩那欸掛安餒…」問該靈是想述說什麼？求專家來解讀。

民俗專家廖大乙表示，該靈會讓救護志工拍攝到，第一點是想表達有遺願未完成，第二點是要讓大家知道有其他世界的朋友，第三點建議將車輛開到附近城隍廟，秉告城隍幫忙把冤屈的靈帶走。