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登革熱防疫空戰開打 台南消防局空拍機隊加入事半功倍
台南登革熱疫情嚴峻，市府防疫小組委請台南消防局出動空拍機，連日來支援查看2樓以上天溝等積水處，可能病媒蚊孳生源，更有效率的清除孳生源，消防局今天協助調度空拍機高手分別前往南區、北區國宅等出勤，已為抗疫疲於奔命的里長直說「這可幫了大忙」。
消防局指出，今天空拍機隊出勤地點為南區南都里、南華里，北區為華德里，明天南區也安排開南、彰南及光明里等處，這也是空拍機隊首次在南區加入抗疫之列。據統計，自登革熱疫情爆發以來，從仁德、東、北及南區等地，都可以看到空拍機隊出勤的身影。
市府防疫小組在台南各區地毯式孳清、噴藥已有段時日，目前則往高處發展，但為讓孳清更有效率，向台南消防局空拍機隊請求協助，並依搜索區域及人力統籌調度出勤，這也讓空拍機隊40、50名高手可以發揮所長，從空中俯看可能積水處所，鎖定孳清地點，讓防疫工作可以事半功倍。
里長指出，從空中俯看亟需清除處場一覽無遺，不論是水塔、天溝或棚架等，逐一鎖定目標來做，比較有效率，不會像無頭蒼蠅一樣。也有里長說，台南這項作為堪稱是項創舉，希望疫情可以早日控制。
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