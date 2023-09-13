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中秋前...5星網紅蛋糕店「布克11」遇祝融 5人逃命10年心血沒了
高雄鼓山區鼓山三路一家有五星好評的網紅蛋糕店「布克11手工創意乳酪工坊」，今天凌晨5時許發生火警，火勢雖在20分內撲滅，但火勢猛烈，整間工作室付之一炬，所幸岳姓屋主等5人逃生迅速，未造成受傷，由於正值中秋檔期，火警造成損失粗估逾500萬元，起火原因正由警消調查釐清。
「布克11手工創意乳酪工坊」2013年成立，當時就在網路爆紅，工作室選在鼓山三路的眷村老宅，10年來累積不少死忠粉絲。
這幾年經過網紅、消費者口耳相傳，在網路擁有高人氣，Google評論頁面有5顆星，力推蛋糕跟帥氣老闆，完全零負評，是高雄知名的團購名店。
高雄市消防局今天清晨4點56分接獲通報，鼓山區鼓山三路自強營區後有一民宅發生火警，出動16車、38人到場，起火民宅為1樓平房，警消抵達時，岳姓屋主等人已在屋外，並未受傷。
今早布克11創辦人李育勳和家人整理店面跟家園，李育勳說，工作室是他外婆的舊家，目前除工作室外，還有舅舅一家人居住在內，今天凌晨4時許，舅舅看到外面傳出火光，一出門就看到門外起火，隨即通知家人逃離屋內，沒多久火勢就往內延燒。
由於正值中秋檔期，工作室進了不少原物料，如今因火警全數泡湯，李育勳粗估，連同外婆舊家及工作室，損失至少500萬元，現在以清掃家園為主，後續重建等事情等之後再來煩惱。
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