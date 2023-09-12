騙退休女公務員投資泰達幣匯千萬 水房主嫌養60萬名貓

詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子及車手、收簿手、水房成員等23人，依詐欺、洗錢防制法移送，犯嫌以3至10萬元交保或被限制住居。

警方調查，詐團設COINPAYEX投資網站，在臉書登廣告招攬投資泰達幣，將被害人加入LINE群組誘使匯款至境內人頭帳戶；32歲蔡姓男子在新北市三重區住家經營水房，上網層層轉帳贓款，由車手提領，或轉入國內虛擬貨幣交易所購買泰達幣，再轉至境外錢包。

新竹科學園區一名男工程師被騙8百萬元，去年10月赴刑事局報案；新北一名退休女公務員被騙1千3百萬元，隔月報案。

刑事局偵一大隊第一隊追查金流、調閱監視器，今年3月在嘉義縣市拘提車手頭張姓男子及車手等7人，5月在高雄市拘提收簿手張姓男子、車手及提供帳戶人頭共9人，上月30日搜索水房拘提蔡及其妻子等7人。

警方從蔡的臥室床頭櫃內保險箱搜出2158萬元，他否認行騙，稱友人寄放現金，但部分犯嫌坦承犯案。警方發現蔡在水房飼養一隻緬因貓，他稱品種純正，花費60萬元購買。

據調查，詐團在國內交易所開設4個錢包，去年8月至12月經手3億元，警方懷疑是詐騙所得，擴大清查被害人。檢方訊後命17人交保、1人限制住居，聲押4人，法院裁定交保。