快訊

1坪換1坪大直受災戶該同意嗎？專家試算增值空間「好到令人流口水」

竹市立委選戰成四腳督？傳柯文哲妹妹將參選、粉專悄上架 民眾黨證實回應

基泰建設匯錢了 北市都發局：1億元已匯入指定帳戶

騙退休女公務員投資泰達幣匯千萬 水房主嫌養60萬名貓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子及車手、收簿手、水房成員等23人，依詐欺、洗錢防制法移送，犯嫌以3至10萬元交保或被限制住居。

警方調查，詐團設COINPAYEX投資網站，在臉書登廣告招攬投資泰達幣，將被害人加入LINE群組誘使匯款至境內人頭帳戶；32歲蔡姓男子在新北市三重區住家經營水房，上網層層轉帳贓款，由車手提領，或轉入國內虛擬貨幣交易所購買泰達幣，再轉至境外錢包。

新竹科學園區一名男工程師被騙8百萬元，去年10月赴刑事局報案；新北一名退休女公務員被騙1千3百萬元，隔月報案。

刑事局偵一大隊第一隊追查金流、調閱監視器，今年3月在嘉義縣市拘提車手頭張姓男子及車手等7人，5月在高雄市拘提收簿手張姓男子、車手及提供帳戶人頭共9人，上月30日搜索水房拘提蔡及其妻子等7人。

警方從蔡的臥室床頭櫃內保險箱搜出2158萬元，他否認行騙，稱友人寄放現金，但部分犯嫌坦承犯案。警方發現蔡在水房飼養一隻緬因貓，他稱品種純正，花費60萬元購買。

據調查，詐團在國內交易所開設4個錢包，去年8月至12月經手3億元，警方懷疑是詐騙所得，擴大清查被害人。檢方訊後命17人交保、1人限制住居，聲押4人，法院裁定交保。

詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子等23人，搜出現金2158萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子等23人，搜出現金2158萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子等23人，發現蔡飼養一隻緬因貓，他稱花費60萬元購買。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子等23人，發現蔡飼養一隻緬因貓，他稱花費60萬元購買。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。記者李奕昕／翻攝

車手 泰達幣

延伸閱讀

14人涉賭博洗錢43億判無罪 二審大逆轉改判12人有罪

影／代操下注國外籃球、冰球賽事 詐團向92人騙走1千4百萬

跟賈永婕一樣衰！前移民署長莫天虎遭詐團盜用帳號

劣！海峽電信勾結詐團濫發門號 負責人遭求重刑20年

相關新聞

影／車禍影片曝光！海軍女士官突暴衝 高中籃球校隊隊員命喪輪下

高雄市左營區昨天下午發生死亡車禍，海軍周姓女士官疑精神不濟，突然衝撞前方停等紅燈的機車，造成1死2傷。吳姓高中生搭乘父親...

女士官誤踩油門…17歲高中生遇暴衝車禍亡 籃球隊員人緣好師生傷悲

高雄左營翠華路昨天發生一死一傷車禍，周姓女士官疑因精神恍惚誤踩油門，車子失控暴衝撞及前方待轉區機車雙載的吳姓父子，17歲...

騙退休女公務員投資泰達幣匯千萬 水房主嫌養60萬名貓

詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款，一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元，詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。刑事局...

協助創意防火宣導 台南市消防之友會捐贈熊寶寶

為協助消防人員展開創意防火宣導，台南市消防之友會第六辦事處今天捐贈111隻「消防大隊長熊寶寶」給消防人員，由第六大隊大隊...

高捷輕軌今年連十撞頻遇「三寶」 最高賠了百萬元禍首是他

高雄輕軌今年底將再新增最後7站，成圓形路網，但輕軌事故頻傳，輕軌列車今中午行經北斗街口時，遭疑似闖紅燈的女騎士撞上，所幸...

彰化消防局受理119報案 8月撥錯或惡意電話達5成

災害搶救及緊急救護分秒必爭，卻常有民眾亂打119，占用緊急電話線路，彰化消防局統計今年8月消防局勤務指揮中心受理案件69...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦