嘉義豪雨老夫婦車內溺死能否國賠？律師：先向權責機關請求協議

嘉義縣水上鄉76歲官姓老翁昨晚開廂型車，載72歲妻子行經台82線中和交流道下方道路，遭赤蘭溪暴漲溢堤洪水吞沒，逃生不及溺死；地方人士疑淹水路段未整治釀災。記者魯永明／翻攝 嘉義縣水上鄉76歲官姓老翁昨晚開廂型車，載72歲妻子行經台82線中和交流道下方道路，遭赤蘭溪暴漲溢堤洪水吞沒，逃生不及溺死；地方人士疑淹水路段未整治釀災；律師曾錦源說，依國家賠償法，提告要證明權責管理機關公共設施欠缺或管理失當，死者家屬要舉證提出科學數據證明，但可依法先請求權責機關公路總局第五區工程處、縣府協議賠償。

嘉縣市昨天暴雨成災，嘉義氣象站觀測24小時雨量中埔鄉高達289毫米最大；縣轄區中埔赤蘭溪水暴漲漫淹成災，下游台82線下方道路，官姓老夫婦車內逃生不及滅頂，是天災還是人禍？

水利署五河川局說，3小時累積逾200毫米強降雨，暴雨急又大，八掌溪支流赤蘭溪整治堤防，暴漲洪水溢堤，洪峰超過堤防設計防洪頻率25至50年。

針對地方人士及用路人質疑台82線近中和交流道路面，及中和交流道聯外道淹水釀災，因路基道路、區排未整治，公路總局第五區工程處水上工務段說，嘉義地區暴雨，嘉175線路面及周邊土地發生淹水，大雨不斷且區域排水不及宣洩，導致台82線水上路段主線也淹水。

之前水上工務段曾在台82線31K，辦理路基路面加高工程，此次淹水路段為28.5K至29.6K，目前進行細部設計中。台82線中和交流道下嘉175鄉道與周邊區域排水，屬地方政府所管，也需做整體性考量。縣府水利處說，已展開設計規畫。