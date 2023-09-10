花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

花蓮再傳汽車撞列車事故，今天晚上8時許，一輛白色轎車行經吉安鄉吉興路二段與吉豐路二段交叉路口（稻香平交道），停在平交道柵欄內，與一列從台東開往樹林445普悠瑪列車發生擦撞，造成轎車車頭毀損，目前未傳出有人員傷亡。而該列車延誤1個多小時，詳細事故原因由鐵路花蓮分局調查中。

警方初步調查，年約50歲的蔡姓婦人駕駛一輛白色轎車，由南向北途經稻香平交道時，警報器響起，轎車疑似停於軌道上，與北上445車次普悠瑪列車發生擦撞，無人受傷。根據民眾提供的現場照片，轎車頭毀損約3分之1，事故列車也受損停在現場。

現場由吉安警分局稻香派出所員警在場協助鐵路警察處理，並協助交通疏導，後續交由鐵路警察花蓮分駐所調查。

稻香平交道事故頻傳，今年5月曾發生轎車卡在平交道警戒區，去年8月也有貪快車輛不慎卡在平交道內，十分危險。