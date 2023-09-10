快訊

豪雨成災逾半鄉鎮交通中斷 嘉義縣11日停班停課

前鎮港81億元「金子打造」 學者：台灣需改造漁港很多

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮再傳汽車撞列車事故，今天晚上8時許，一輛白色轎車行經吉安鄉吉興路二段與吉豐路二段交叉路口（稻香平交道），停在平交道柵欄內，與一列從台東開往樹林445普悠瑪列車發生擦撞，造成轎車車頭毀損，目前未傳出有人員傷亡。而該列車延誤1個多小時，詳細事故原因由鐵路花蓮分局調查中。

警方初步調查，年約50歲的蔡姓婦人駕駛一輛白色轎車，由南向北途經稻香平交道時，警報器響起，轎車疑似停於軌道上，與北上445車次普悠瑪列車發生擦撞，無人受傷。根據民眾提供的現場照片，轎車頭毀損約3分之1，事故列車也受損停在現場。

現場由吉安警分局稻香派出所員警在場協助鐵路警察處理，並協助交通疏導，後續交由鐵路警察花蓮分駐所調查。

稻香平交道事故頻傳，今年5月曾發生轎車卡在平交道警戒區，去年8月也有貪快車輛不慎卡在平交道內，十分危險。

上月21日，林姓男子酒駕，在佳民村平交道衝破平交道柵欄，直接撞擊行進中401次太魯閣號，列車駕駛不知被撞，續行約3公里失去動力後，停在北迴線景美平交道，發現列車第3及第4車廂中遭自小客車撞擊，林姓駕駛輕傷送醫。

白色轎車在稻香平交道與普悠瑪列車發生擦撞，無人傷亡。圖／民眾提供
白色轎車在稻香平交道與普悠瑪列車發生擦撞，無人傷亡。圖／民眾提供
白色轎車在稻香平交道與普悠瑪列車發生擦撞，該列車誤點1小時以上。圖／翻攝台鐵app
白色轎車在稻香平交道與普悠瑪列車發生擦撞，該列車誤點1小時以上。圖／翻攝台鐵app

花蓮

延伸閱讀

影／高雄轎車突變換車道 機車騎士煞不及撞上傷重不治

影／轎車肇事逃逸 南警速拘提肇逃男子到案

高雄轎車駛出漢神巨蛋看錯號誌 糗卡分隔島路人看傻眼

花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

相關新聞

放煙火「求婚」沒收就走！燒公園販賣機 事主：不知復燃

劉男昨天深夜找來親友團助陣，在新北市三重區大都會公園北側停車場燃放煙火向女友「求婚」，求婚儀式結束，眾人開心分乘5輛汽車...

表演特技？彰化拖吊車「疊疊樂」好危險 警方要開罰

彰化縣溪州鄉中山路昨天一部拖吊車一次拖運疊三車，讓路人吃驚po網，直呼「疊疊樂，也太危險了」，彰化縣警察局交通隊表示，拖...

花蓮稻香平交道疑轎車擦撞普悠瑪 列車誤點1小時以上

花蓮再傳汽車撞列車事故，今天晚上8時許，一輛白色轎車行經吉安鄉吉興路二段與吉豐路二段交叉路口（稻香平交道），停在平交道柵...

影／驚險畫面曝！台中多元計程車闖紅燈撞死Uber Eats外送員

台中市謝姓男子是多元計程車司機，在今天凌晨開車行經西區時，疑闖紅燈撞上騎機車的吳姓外送員，吳當場被撞飛半空，救護車到場時，...

高雄1歲女嬰熱痙攣 父急攔警車開道2分鐘火速到院

高雄市1歲許姓女嬰在家高燒不退，父母以退燒塞劑緩解，不料女兒卻全身僵硬、手抽搐，疑似熱痙攣現象，許男和妻子駕車載女兒趕赴...

北市公館某美式餐廳廁所爆偷拍 至少5名未成年少女受害

台北市中正區公館商圈驚傳偷拍案，有民眾日前在臉書「爆料公社」發文，指控一間美式餐廳廁所老闆用手機偷拍，甚至還有偷摸屁股性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦