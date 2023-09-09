摩洛哥6.8地震！高市特搜剛獲國際救援認證 即刻待命出發

北非區摩洛哥在今天台灣時間清晨6時11分，發生芮氏規模6.8地震，高雄市消防局特搜隊2天前剛獲消防署頒發「特種搜救隊國家認證證書」，排定9月、10月為國際人道救援輪值月，今天已接獲消防署通知，整備待出發，前赴摩洛哥參與救援行動。

消防署今天下午2時在臉書發布「摩洛哥強震！臺灣隊集結，隨時前往即刻救援」消息，指摩洛哥發生芮氏規模6.8地震，已知強震造成至少296人死亡、153人受傷，消防署特搜隊立即應變，依「特種搜救隊國家認證計畫（NAP）」， 第一時間通報9月國際人道救援任務輪值縣市，由台中市消防局、高雄市消防局整備救災。

高雄市消防局接獲消防署通報，特搜隊已動員待命，整備動員人員、搜救犬及救援裝備器材，待消防署的出動命令一下，即刻搭機趕往摩洛哥，展開首度國際人道救援行動。

據了解，高雄市消防局特搜隊9月7日剛獲頒「特種搜救隊國家認證證書」，成為台灣國際援救隊成員，9月、10月輪值國際人道救援，9月台中特搜隊是第一輪值隊、高雄是第二輪值隊，不過仍已整備完畢，等待消防署的出動命令。