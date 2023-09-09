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詐騙集團2度上門 約在超商取款報警連逮2車手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市黃姓男子在網路投遇詐騙集團，要求黃男至超商面交罰款，黃男報案後，警方在上個月初破獲詐欺案，逮捕一名車手，沒想到同一詐騙集團竟又在上月底與再與黃男聯繫，黃男再次報警，警方逮捕19歲李姓車手，詢後依詐欺及洗錢防制法罪移送法辦。

霧峰警分局成功派出所說明，黃男在網路投資投入百萬元後，因被對方告知要罰錢等，向警方求助，並配合警方於8月初將車手約至超商面交，破獲詐欺案。今年8月底時，同一詐騙集團竟又與黃男聯繫，以同手法要求黃男到超商交錢，黃男不敢大意，隨即找警方諮詢協助。

警方在8月29日再度與黃男合作，趁詐欺車手到超商取款時，逮捕李姓車手，扣押車手身上的假工作識別證、假契約書及手機等詐欺證物。李嫌落網後坦承犯行，警方依詐欺及洗錢防制法罪移請地檢署偵辦。

霧峰警分局長陳祥麟呼籲民眾，面對投資時應謹慎查證公司及相關資料，切勿聽信暴利的投資，才不會淪為詐騙集團的肥羊。詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利、低風險」等誘人口號，並營造出賺錢的假象，榨乾被騙者錢財，提醒民眾特別注意。

台中市警方霧峰警分局成功派出所在黃姓男子的協助下，逮捕19歲李姓車手（左）。記者趙容萱／翻攝
台中市警方霧峰警分局成功派出所在黃姓男子的協助下，逮捕19歲李姓車手（左）。記者趙容萱／翻攝
台中市警方霧峰警分局成功派出所在黃姓男子的協助下，逮捕19歲李姓車手（左）。記者趙容萱／翻攝
台中市警方霧峰警分局成功派出所在黃姓男子的協助下，逮捕19歲李姓車手（左）。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺 台中市

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