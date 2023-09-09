蘭嶼「東清消防站」成軍啟用 全島消防無縫接軌
台東縣蘭嶼「東清消防站」成軍啟用，縣長饒慶鈴主持儀式，未來，將由6名義消弟兄擔負東清村鄰近地區發生災害事故的救災救護任務。鄉長謝福源說，「未來蘭嶼全島救災救護可無縫接軌」。
饒慶鈴說，蘭嶼觀光發展蓬勃，遊客量逐漸增加，相對突發災害和意外頻傳，對於目前僅蘭嶼消防分隊量能不足於應付，因此，經過消防局評估後，再設置東清消防站，讓蘭嶼全島消防量能提升。
「東清消防站」昨啟用儀式，包括饒慶鈴、謝福源、消防局長管建興及議員黃碧妹受邀出席，現場由在地居民進行傳統祈福，隨後由義消弟兄操作各項裝備的使用，以及救護演練，獲得掌聲肯定。
管建興表示，消防站編制6名義消，具備大貨車駕駛、幫浦操作、水源運用及無線電運用等能力，也完成消防車先鋒操作員課程訓練，未來，會隨著消防資源的挹注，隨時增加人力及裝備購置。
黃碧妹說，過去全島救災救護僅靠椰油消防分隊，不管距離東清，還是朗島，都要花30分鐘的路程，往往錯失救援時機，有了東清消防站，可大幅縮短東清鄰近地區發生災害事故的救援時間。
消防局強調，縣府將持續充實消防人力，明年持續調升超勤加班費至1萬7000元，也精進消防及義消救災實力，辦理各項專業訓練及裝備汰換。
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