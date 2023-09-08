諜對諜？員警扮父女土地公拜拜蒐證 將賭客一網打盡
彰化縣社頭鄉鴻門巷土地公廟經常遭報案有聚賭情事，警方將該處列為治安重點場所，加強巡邏，不料卻遭人挾怨報復，檢舉警方擾民，警方甚至喬裝成父女到土地公廟參拜進行蒐證，待時機成熟，當場一網打盡，前後二次查獲聚賭，共移送27名賭客，呼籲民眾千萬勿以身試法。
警方表示，社頭鄉鴻門巷土地公廟經常遭人舉報有民眾公然聚賭，吵雜聲音令附近居民不堪其擾，田中分局偵查隊及朝興派出所員警多次前往蒐證，發現確實有聚賭情事，今年5月16日先由2名員警喬裝成父女前往土地公廟參拜及蒐證，見時機成熟，周圍埋伏員警當場現身查獲聚賭張姓男子等16人，及查扣賭具和賭資2萬多元，移送法辦。
但賭客們似乎心有未甘，後續警方將土地公廟列為治安重點場所，編排巡守勤務，警局卻屢屢接到疑似賭客們挾怨報復的檢舉，說警方擾民及妨害民眾參拜等不實指控。
田中警分局8月23日再次規劃查緝行動，趁賭客們沉浸在賭博中時，警方直接衝入現場當場「人贓俱獲」，查獲黃姓男子等11人聚賭移送法辦。
田中分局分局長簡龍宏表示，在公共場所或公眾得出入之場所聚賭，違反刑法第266條，可處五萬元以下罰金；另意圖營利而提供賭博場所聚眾賭博者，則違反刑法第268條，可處三年以下有期徒刑並得併科九萬元以下罰金，警方將持續嚴加查緝轄內賭博案件，以淨化社區治安，請民眾勿以身試法。
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