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賓士逆向停幼園前！他氣炸檢舉遭嗆「我就故意的」 駕駛恐吃3罰單

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

有網友在公開臉書社團「新竹爆料公社」貼文，表示有1名開著賓士的女子，大剌剌逆向將車開到幼兒園門口，他認為是棄幼兒園孩童安全不顧，氣得上前理論，雙方爆發口角，行車記錄器影片曝光後引發熱議。竹市警方接獲檢舉影片，判定賓士女駕駛違規行駛、未打方向燈與臨停，已經逕行舉發，最高可罰6000元。

該名男網友貼文並附上多段行車記錄器影像，表示在6日早上有女子逆向停車在幼兒園前方接送小孩，批評「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧」，並強調女子非首次逆向停車，也見過女子的先生也是這樣開賓士逆向停放。

行車記錄器影像顯示，男子上前說明不應該逆向停車，但雙方因此爆發口角，女子過程中直言「我就故意的，（你）已經好幾次了，要就叫警察來」，男子聽了不滿明明才提醒過一次，並強調自己會檢舉。

新竹市警察局第一分局樹林頭派出所指出，樹林頭派出所已聯繫到影片提供者並協助舉發，依據影片內容確認違規事實，賓士違規有不依規定使用方向燈可處1200至3600元、不依規定駛入來車道可處600至1800元、不依順行方向臨時停車300至600元等。

有網友在公開臉書社團「新竹爆料公社」貼文，表示有1名開著賓士的女子，大喇喇逆向將車開到幼兒園門口，雙方因此爆發口角。圖／取自新竹爆料公社社團
有網友在公開臉書社團「新竹爆料公社」貼文，表示有1名開著賓士的女子，大喇喇逆向將車開到幼兒園門口，雙方因此爆發口角。圖／取自新竹爆料公社社團
有網友在公開臉書社團「新竹爆料公社」貼文，表示有1名開著賓士的女子，大喇喇逆向將車開到幼兒園門口，雙方因此爆發口角。圖／取自新竹爆料公社社團
有網友在公開臉書社團「新竹爆料公社」貼文，表示有1名開著賓士的女子，大喇喇逆向將車開到幼兒園門口，雙方因此爆發口角。圖／取自新竹爆料公社社團

幼兒園 行車記錄器 新竹

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