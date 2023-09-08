快訊

大直建案致民宅塌陷…撤離逾300住戶 蔣萬安今早再赴現場

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定 中旬至月底降雨偏少

6款限時免費LINE貼圖來了！精品隱藏版爽用到明年 工作奴、發懶者也有專用款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／跆拳國手傷退難生活加入詐團 3南警追捕仍難壓制

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

詐騙橫行、因為獲利高吸引許多民眾加入，曾是跆拳道國手的康姓男子受傷後找工作不順利，竟然也加入詐騙集團，昨天警方追捕時3名員警仍無法有效壓制，最後是康嫌自知難逃、放棄掙扎就逮。

高雄湖內分局、台南永康分局接獲張姓被害人報案遭詐騙500多萬，指導被害人邀約詐騙集團約在永康區再面交80萬。

不過警方在查緝過程中卻是吃進苦頭、有驚無險。永康派出所長莊大成表示，因為遇到其中負責接應的康姓嫌犯，一開始兩位員警包圍壓制，但康嫌身材壯碩，「體型硬是比員警大了一倍，逮捕過程不斷奮力翻身抵抗逃跑」，員警只能苦苦追趕。

莊大成表示，員警因需緊急查扣數位證據而跟時間賽跑，擔心數位證據銷毀，呼叫第三位同事加入支援，康姓犯嫌看到警察越來越多、知道跑不了，只好默默停止掙扎，最後乖乖被逮。

後來警方得知康嫌原是柔道培訓國手，段級不低，因為車禍事故導致腿部受偒再也無法訓練，頓時沒有經濟來源，只能鋌而走險賺取生活費用。偵辦員警表示感慨「一失足投入歹路、未來面臨司法追究被害人追償，真的得不償失」。

永康分局表示，張姓男子報案稱在臉書見陌生網友貼文分享股海投資心法，加Line好友後下載虛假的投資APP，以為能有高回報且保證獲利，交給500餘萬後遲遲無法領回獲利，才驚覺陷入詐欺陷阱。經警方循線於臺南、高雄兩地追查，抓獲面交陳姓車手及上游接應康姓成員，查扣虛假公司證件、收據，及插有中國漫遊SIM卡的犯案手機。

跆拳道國手傷退生活困頓加入詐團，3員警追捕仍難以壓制。記者周宗禎／翻攝
跆拳道國手傷退生活困頓加入詐團，3員警追捕仍難以壓制。記者周宗禎／翻攝
跆拳道國手傷退生活困頓加入詐團，3員警追捕仍難以壓制。記者周宗禎／翻攝
跆拳道國手傷退生活困頓加入詐團，3員警追捕仍難以壓制。記者周宗禎／翻攝
跆拳道國手傷退生活困頓加入詐團，3員警追捕仍難以壓制。記者周宗禎／翻攝
跆拳道國手傷退生活困頓加入詐團，3員警追捕仍難以壓制。記者周宗禎／翻攝

詐騙集團 車手 跆拳道 國手

延伸閱讀

劣！海峽電信勾結詐團濫發門號 負責人遭求重刑20年

影／霹靂！詐團主嫌詐500萬躲透天厝 中警罕見出動甲車破門

國際技能競賽國手選拔 中彰投分署15人正取

影／全國警打詐掃黑 刑事局長：幫派掛勾詐團是社會寄生蟲

相關新聞

北巿女警斜槓當直播主反詐 網友抖內留言：可以留LINE嗎？

為了讓全民反詐觀念更深入年輕人心中，台北市文山二警分局特地派出兩名女警官，斜槓人生擔任直播主，與17LIVE平台合作推出...

影／跆拳國手傷退難生活加入詐團 3南警追捕仍難壓制

詐騙橫行、因為獲利高吸引許多民眾加入，曾是跆拳道國手的康姓男子受傷後找工作不順利，竟然也加入詐騙集團，昨天警方追捕時3名...

「山道猴子」消失匿跡 台南市警局靠這招

每逢假日，不少機車騎士經常利用台南182線龍崎段、174線玉井段及175線東山段等道路跑山炫技，交通事故頻傳，台南市警局...

悶死或毒死？外籍運煤貨輪上昏迷亡 3陸籍船員相驗結果出爐

一艘載運煤炭的賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO（回音號）」，6日晚間經過花蓮外海，3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，...

羽球場聊天突遭惡煞持刀猛砍　汐止男被砍3刀當場濺血

新北市汐止區茄苳橋下羽球場今晚發生砍人案。19歲男子今天晚間9時許在羽球場與朋友聊天時，突然有一群人持刀衝上前朝他揮砍，...

影／公車拋錨幹道上 新莊女警也想推…眾人趕緊讓位

新北市新莊區今天清晨交通尖峰時段，有1輛公車拋錨在主要幹道中正路，警員唐緁玲巡邏經過發現，先到前方疏導交通再折返協助推車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦