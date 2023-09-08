影／跆拳國手傷退難生活加入詐團 3南警追捕仍難壓制

詐騙橫行、因為獲利高吸引許多民眾加入，曾是跆拳道國手的康姓男子受傷後找工作不順利，竟然也加入詐騙集團，昨天警方追捕時3名員警仍無法有效壓制，最後是康嫌自知難逃、放棄掙扎就逮。

高雄湖內分局、台南永康分局接獲張姓被害人報案遭詐騙500多萬，指導被害人邀約詐騙集團約在永康區再面交80萬。

不過警方在查緝過程中卻是吃進苦頭、有驚無險。永康派出所長莊大成表示，因為遇到其中負責接應的康姓嫌犯，一開始兩位員警包圍壓制，但康嫌身材壯碩，「體型硬是比員警大了一倍，逮捕過程不斷奮力翻身抵抗逃跑」，員警只能苦苦追趕。

莊大成表示，員警因需緊急查扣數位證據而跟時間賽跑，擔心數位證據銷毀，呼叫第三位同事加入支援，康姓犯嫌看到警察越來越多、知道跑不了，只好默默停止掙扎，最後乖乖被逮。

後來警方得知康嫌原是柔道培訓國手，段級不低，因為車禍事故導致腿部受偒再也無法訓練，頓時沒有經濟來源，只能鋌而走險賺取生活費用。偵辦員警表示感慨「一失足投入歹路、未來面臨司法追究被害人追償，真的得不償失」。