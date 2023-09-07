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驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡
51歲張姓男子今天凌晨5時許駕駛聯結車，行經新北市台64線快速道路板橋路段時，因精神不濟打瞌睡直接高速撞上匝道水泥分隔島，整輛聯結車撞的零件四散騰飛翻覆，張男也受困車內。警消獲報到場將張男救出送醫，所幸並無生命危險。整個驚險過程被後方車輛行車記錄器拍下PO網。確切車禍原因仍待警方調查。
從行車記錄器畫面中發現，張姓男子駕駛的聯結車行經台64快速道路接近板橋端出口處時，車輛在無煞車狀態下撞上匝道水泥分隔島，聯結車瞬間騰空飛起並揚起漫天煙塵，隨後翻覆橫躺在車道上，將整條台64線西向車道完全塞住。
警消獲報到場後將受困在車內的張男救出，送往衛生福利部台北醫院急救後已無大礙，警方對張男酒測後發現他酒測值為0並未喝酒。張男供稱因精神不濟打瞌睡才會肇事。確切肇事原因還有待調查釐清。
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