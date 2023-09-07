感動！颱風夜公車幫摔車女騎士擋風雨 高雄暖男駕駛找到了

9月3日海葵颱風襲台，高雄一名騎機車女子在暴風雨中，連人帶車滑倒在地，正好一輛公車經過，駕駛好心將公車停在機車旁擋風，待女騎士撿回飛回物品，牽走機車才駛離，畫面PO上網，許多網友大呼感動，這名司機被高雄市府找到了，他就是東南客運橘1的駕駛長阮佳銘，交通局特地頒奬表揚。

「社會事影音新聞」群組日前發布一段1分多鐘影片，只見一名女機車騎士在前鎮區一心二路路口，因風強雨驟，連人帶車摔倒在地，當時有一輛公車經過，司機好心將公車停在翻倒的機車旁，女騎士往回撿回被吹走的物品，頂著強風吃力走回機車旁，順利牽走機車後，公車才慢慢駛離現場。

這名暖心公車駕駛的義行，獲得許多網友讚揚，有網友說「邁邁被打敗了，高雄最暖男換人當」、「足感心」、「風雨中溫情」，許多紛紛致電1999要市府表揚這位善心駕駛，高市交通局長張淑娟特別頒發獎狀給這名東南客運橘1的駕駛長阮佳銘。

高市交通局表示，阮佳銘在東南客運已服務七年，用心看待工作並細心付出，展現職人精神，阮佳銘則謙氣地說，自己只是在做該做的事。交通局也希望大家在搭車的時候，給駕駛長一個鼓勵的微笑，就是對堅守崗位的駕駛長們最正向的回饋。