影／淡水捷運站旁變電箱2次爆炸 火星瀑布撒在塞車騎士身上

台北捷運淡水站附近的新北市淡水區中正東路旁，昨天傍晚有1個電線桿上方變電箱連續2次爆炸，當時紅燈塞車，爆炸火星像瀑布般散落在底下的汽車和機車上，景象嚇人。所幸沒有人員受傷，只有1輛轎車報案有意提出損害求償。

據了解，昨天傍晚6時許，淡水地區間歇下雨，捷運淡水站附近的中正東路、學府路口紅燈，進淡水市區方向車陣大排長龍，中正東路81巷口路旁電線桿上方的變電箱突然爆炸發出巨大亮光和響聲，火星像瀑布般散落在底下數輛機車與廂型小貨車上。

機車騎士紛紛鑽車陣縫隙想遠離，但是車多移動困難，這時又發生第2次爆炸起火。警方獲報趕抵時，已經沒有火勢，後續交由消防隊及台電工程人員處置，爆炸原因疑似路旁樹枝觸及變電箱導致短路。