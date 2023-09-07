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影／淡水捷運站旁變電箱2次爆炸 火星瀑布撒在塞車騎士身上

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北捷運淡水站附近的新北市淡水區中正東路旁，昨天傍晚有1個電線桿上方變電箱連續2次爆炸，當時紅燈塞車，爆炸火星像瀑布般散落在底下的汽車和機車上，景象嚇人。所幸沒有人員受傷，只有1輛轎車報案有意提出損害求償。

據了解，昨天傍晚6時許，淡水地區間歇下雨，捷運淡水站附近的中正東路、學府路口紅燈，進淡水市區方向車陣大排長龍，中正東路81巷口路旁電線桿上方的變電箱突然爆炸發出巨大亮光和響聲，火星像瀑布般散落在底下數輛機車與廂型小貨車上。

機車騎士紛紛鑽車陣縫隙想遠離，但是車多移動困難，這時又發生第2次爆炸起火。警方獲報趕抵時，已經沒有火勢，後續交由消防隊及台電工程人員處置，爆炸原因疑似路旁樹枝觸及變電箱導致短路。

可能因為機車騎士都有穿雨衣，多一層防護，這起事故沒有傳出人員受傷，只有1輛轎車疑遭爆炸碎片擊中，造成引擎蓋輕微受損，駕駛人已報案有意提出損害求償。

當時中正東路因為前方紅燈，汽機車大排長龍等候號誌變換。圖／翻攝社會事新聞影音
當時中正東路因為前方紅燈，汽機車大排長龍等候號誌變換。圖／翻攝社會事新聞影音
淡水區中正東路旁電線桿變電箱昨晚２次爆炸，發出巨大亮光和聲響，景象嚇人。圖／翻攝社會事新聞影音
淡水區中正東路旁電線桿變電箱昨晚２次爆炸，發出巨大亮光和聲響，景象嚇人。圖／翻攝社會事新聞影音
淡水區中正東路旁電線桿變電箱昨晚２次爆炸，火星像瀑布般散落在底下的汽車和機車上，景象嚇人。圖／翻攝社會事新聞影音
淡水區中正東路旁電線桿變電箱昨晚２次爆炸，火星像瀑布般散落在底下的汽車和機車上，景象嚇人。圖／翻攝社會事新聞影音
白色轎車疑遭爆炸碎片擊中，造成引擎蓋輕微受損，駕駛人已報案有意提出損害求償。記者林昭彰／翻攝
白色轎車疑遭爆炸碎片擊中，造成引擎蓋輕微受損，駕駛人已報案有意提出損害求償。記者林昭彰／翻攝

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