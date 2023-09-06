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尋找「娜娜」！傳條通商圈黑道現蹤 警閉鎖式臨檢30店

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山區「條通商圈」今遭指有黑幫勢力現蹤，甚至有飲酒店員工遭擄走恐嚇，轄區中山分局警方一早表示今年未有相關報案紀錄，強調若有不法定將嚴辦，呼籲民眾遭受不法應報警處理，晚間也大動作發動臨檢，清查是否有所指情事發生。

媒體報導1名結婚來台的外籍女子「娜娜」（化名），去年底到條通商圈某飲酒店應徵陪酒服務生，今年初與業者發生爭執，跳槽另家飲酒店，卻遭黑衣人上門擄走，要求刪掉手機通訊錄裡、在前店認識的熟客聯絡資料，並恐嚇「否則看要吃子彈還是被活埋」；報導另指條通商圈在疫情趨緩後不僅客群回流，也有幫派替店家圍事，從事不法活動。

中山分局表示，經查受理案件系統、110報案紀錄，今年並未接獲店家或小姐報案稱遭人恐嚇，且包含卡拉ok、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等，商圈內被分局列管的特種行業場所有314家，平時警方也依規定編排不定時臨檢勤務，淨化治安，呼籲民眾若遭遇不法侵害，應勇於報警，警方定將嚴查究辦。

警方統計，中山分局掃蕩幫派，今年查獲並提報治平案件9件56人，其中今年2月條通商圈內有太陽盟成員從事暴力犯罪，查獲並提報治平5人，8月竹聯幫分子5人因酒店債務糾紛引起暴力事件，也查獲並提報治平5人。

雖清查今年未有所指報案紀錄，中山分局為求謹慎、淨化治安環境，今晚9時至12時也發動專案臨檢；警方表示，今晚由中山分局分局長陳金城親自帶隊，集結50名警力，於林森北路條通商圈執行區塊封鎖，針對幫派分子易依附盤據的處所強力盤檢，抽檢「五條通」內30處營業處所。

由於時值上班日，多數店家內酒客寥寥無幾，警方仍預告，今起為期1周的專案臨檢，將持續突襲抽檢商圈內店家「條通每一條都會查」！強勢掃蕩不法的同時，也呼籲若有民眾受害，應報警處理，警方對於不法分子絕不姑息。

警方表示，今晚動員50名警力，林森北路條通商圈執行區塊封鎖，針對幫派分子易依附盤據的處所強力盤檢，抽檢第五條通內30處營業處所。記者李隆揆／攝影
警方表示，今晚動員50名警力，林森北路條通商圈執行區塊封鎖，針對幫派分子易依附盤據的處所強力盤檢，抽檢第五條通內30處營業處所。記者李隆揆／攝影
警方表示，今晚動員50名警力，林森北路條通商圈執行區塊封鎖，針對幫派分子易依附盤據的處所強力盤檢，抽檢第五條通內30處營業處所。記者李隆揆／攝影
警方表示，今晚動員50名警力，林森北路條通商圈執行區塊封鎖，針對幫派分子易依附盤據的處所強力盤檢，抽檢第五條通內30處營業處所。記者李隆揆／攝影

酒店 臨檢 幫派

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