桃園小吃店突遇惡煞砸石潑紅漆 闆娘無助：治安怎麼了

桃園市龜山區一間小吃店日前晚間營業時突遭數名黑衣人砸店、潑紅漆，現場一片狼藉，而現場女員工更是嚇得摀耳不敢動彈。該店老闆娘事後發文，感慨開店將近三年，卻在燈火通明的街上遭砸店；警方表示，當時獲報立刻派遣警力前往，但涉案人早已離開，目前已鎖定一特定對象通知到案說明。

被砸店的餐廳老闆娘在臉書PO文，指出自己在桃園市龜山區開了一間餐飲店，至今即將滿三年，而這幾年下來，一直都是平凡地經營著，敦親睦鄰。沒想到日前晚間，店裡突然衝進幾名黑衣人，朝餐廳砸石塊、潑紅漆恐嚇，玻璃破碎差點波及到員工，鮮紅色油漆更是整個倒進湯桶裡。

原PO相當害怕，表示「我一個弱女子不知道怎麼保護我的店、我的員工」，更無奈在燈火通明、店家林立的巷道裡被潑漆恐嚇，「台灣的治安到底怎麼了…」從監視器畫面可見，當時三名黑衣人突然來到店門口，其中一人持石塊朝店裡狂砸，另一人則手握兩桶油漆亂灑，地板及工作台上全是紅漆，相當凶狠。

對此龜山警分局說明，上個月30日晚間10點30分左右，龜山區一家小吃店突遭三名不明男子潑漆砸店，警方獲報立刻派遣警力前往，到場時涉案人皆已離開，所幸現場無人受傷。

警方積極調閱沿線監視器以車追人，目前已鎖定一特定對象通知到案說明，後續將積極緝捕其他共犯到案。警方嚴正聲明，絕不容許以暴力脅迫手段影響社會治安 ，違者將依法就辦。