影／紅燈已亮3秒還要衝！新北女開車硬闖 騎士遭撞飛落地

新北市41歲沈姓女子昨天上午開車行經新店區北新路時，竟闖紅燈欲衝過路口，直接撞上31歲陳姓騎士，陳男當場被撞飛倒地，機車還卡在沈女車底。救護人員到場發現陳男腿部受傷，立即將他送醫所幸無大礙，整個驚險過程全被後方車輛行車記錄器拍下。警方到場後舉發沈女闖紅燈，詳細肇責歸屬仍待釐清。

據了解，昨天上午8時許，31歲陳姓男子騎機車行經新店區北新路順安街口等紅燈時，一輛休旅車先從順安街搶黃燈衝過路口，陳男見綠燈亮起騎機車往北新路方向欲上北新橋。不料才起步2秒鐘，41歲沈女疑似要跟著前方休旅車闖黃燈，雖紅燈已亮起3秒，仍從順安街闖紅燈衝出，當場將陳男撞飛倒地，沈女車頭撞到凹陷，陳男機車則卡在車底。