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影／紅燈已亮3秒還要衝！新北女開車硬闖 騎士遭撞飛落地

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市41歲沈姓女子昨天上午開車行經新店區北新路時，竟闖紅燈欲衝過路口，直接撞上31歲陳姓騎士，陳男當場被撞飛倒地，機車還卡在沈女車底。救護人員到場發現陳男腿部受傷，立即將他送醫所幸無大礙，整個驚險過程全被後方車輛行車記錄器拍下。警方到場後舉發沈女闖紅燈，詳細肇責歸屬仍待釐清。

據了解，昨天上午8時許，31歲陳姓男子騎機車行經新店區北新路順安街口等紅燈時，一輛休旅車先從順安街搶黃燈衝過路口，陳男見綠燈亮起騎機車往北新路方向欲上北新橋。不料才起步2秒鐘，41歲沈女疑似要跟著前方休旅車闖黃燈，雖紅燈已亮起3秒，仍從順安街闖紅燈衝出，當場將陳男撞飛倒地，沈女車頭撞到凹陷，陳男機車則卡在車底。

救護人員獲報到場，發現陳男腿部受傷，立即將他送往慈濟醫院急救，所幸並無大礙。肇事的沈女事發後並未立即下車，在車上等了約10多秒才慢慢開車門查看，整個過程也被後方行車記錄器拍下。新店警方獲報到場，經調閱監視器及行車記錄器後，認定沈女闖紅燈違規，將依道路交通管理處罰條例開罰，確切肇責歸屬正由警方調查釐清。

陳男遭撞騰飛重落地。圖／擷取自臉書社團我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店
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陳姓騎士見綠燈亮起往前行駛。圖／擷取自臉書社團我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店
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沈女闖紅燈撞上陳姓騎士。圖／擷取自臉書社團我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店
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陳男機車嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
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行車記錄器 撞飛

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