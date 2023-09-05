酒後回老家金山買地瓜送人 開車自撞電桿 車被扣人送辦
李姓男子涉嫌酒後開車到新北市金山區買地瓜，行經萬里加投路時自撞路旁電線桿，警方對他實施酒測，數值為每公升1.23毫克，帶回偵詢後依公共危險罪嫌送辦，另依新修正道路交通管理處罰條例移置保管車輛，並吊扣牌照2年。
金山警分局大鵬派出所昨午接獲報案，轄區加投路發生車禍，員警到場發現50多歲李男駕車自撞路旁電線桿。李嫌接受體內酒精濃度檢測，數值高達1.23mg/l，帶回派出所調查後，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
據了解，李男9月3日在桃園地區與朋友飲酒時，聊到金山正值地瓜產季。李因老家在金山，當場允諾會買地瓜送友人品嘗。9月4日他開車回金山買地瓜，回程時疑因精神不濟自撞電線桿。除了李車受損，附近住戶也停電，台電人員緊急更換電桿，當晚9點才恢復供電。
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