影／貨車撞轎車翻倒農田畫面曝光 肇事駕駛默默跑了

宜蘭三星鄉雙和中路與雙和一路口發生車禍，小貨車與轎車在路口重大撞擊後，小貨車栽田裡、轎車車頭全毀，轎車黃姓駕駛下車走到路口察看時，小貨車駕駛未打招呼反而快步跑走，警方到場捉拿小貨車駕駛，身分是逃逸外勞。

三星派出所昨天中午12時39分接獲通報，雙和中路與雙和一路口處發生交通事故，經查五十幾歲黃男駕駛自小客車沿三星鄉雙和中路往天送埤方向行駛，與一輛阮姓外勞駕駛的自小貨車在交岔路口發生重撞，從監視錄影畫面看起來，兩車速度都不慢，小貨車車頭栽入田裡，傾斜45度角。

轎車駕駛黃男下車與要對方駕駛交談了解狀況，此時40歲的阮男走出車外，從田梗步上馬路後，未打招呼交談，就往不同的方向走開，後來甚至快速跑走，讓黃男駕駛看了相當傻眼。

駕駛當下棄車步行離開現場，警方在肇事現場附近搜尋，果然找到該名逃逸駕駛，經查該駕駛為阮姓逃逸外勞，全案除依肇事逃逸偵辦，並通報內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊收容，黃男受傷自行就醫。