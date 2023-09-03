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疑雨天視線差！特斯拉右轉撞機車 女騎士倒地頭暈送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

47歲蕭姓男子今天中午12時許駕駛特斯拉，行經新北市中和區中山與福祥街口準備右轉時，疑因下雨視線不清，未注意在外側車道騎電動二輪車的64歲許姓婦人，2車在路口發生碰撞。警消趕抵發現許女雖無外傷但頭暈不適，立即將她送醫觀察。警方認定蕭男在多車道右轉彎，將依法開單告發，最高可處1800元罰款。

據了解，駕駛特斯拉電動車的47歲蕭姓男子，當時行經中和區中和路準備右轉中山路二段往永和方向，此時外側車道有1輛由64歲許姓婦人騎乘的微型電動二輪車，正要從中和路外側車道直行往福祥路方向，蕭男疑似因為天雨視線不清未注意，雙方因而發生碰撞。許姓婦人雖無明顯外傷，但表示頭暈不適，立即由救護車送往醫院救治。

中和警方獲報趕抵採證，雙方均無酒駕，警方經調閱車禍現場監視器後，發現蕭男不先駛入外側車道，就在多車道違規右轉彎，將依道路交通管理處罰條例第48條第4款，依法可開罰600元以上、1800元以下罰款，確切車禍發生原因及肇責歸屬仍待警方調查。

蕭男駕駛特斯拉右轉撞上機車。記者黃子騰／翻攝
蕭男駕駛特斯拉右轉撞上機車。記者黃子騰／翻攝
特斯拉與電動機車在路口發生擦撞。記者黃子騰／翻攝
特斯拉與電動機車在路口發生擦撞。記者黃子騰／翻攝

車道 特斯拉 車禍

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